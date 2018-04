La Olla: Guerra electoral

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Se abrió el telón de la batalla electoral y no habrá tregua hasta el 1 de julio. Tome sus precauciones.De manera oficial desde el “Viernes Santo” las campañas federales están en marcha. En Guanajuato llegó la hora por la Presidencia de la República, la Gubernatura, el Senado y Diputaciones federales.El candidato de la coalición “Por Guanajuato al Frente” de PAN-PRD-MC, el leonés Diego Sinhué Rodríguez, aprovechó desde el primer minuto del viernes y el sábado para visitar la región noreste. Su intención fue la de enviar el mensaje de que va a comprometerse con las regiones más desfavorecidas.Más allá de los mensajes de campaña de trabajar ‘hombro con hombro’, falta que Diego explique cómo atenderá a los 2 millones 489 mil personas, el 42.4% de la población estatal que está en condiciones de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social (Coneval) en la medición de 2016. En el reporte del 2014 el total en pobreza era de 46.6%, hubo una reducción.La población en pobreza moderada es del 38% y en pobreza extrema el 4.4%.Un gran reto sigue estando en la población vulnerable por ingresos, la cual, si bien disminuyó de 8.6% a 8.2% entre 2014 a 2016, está por arriba del 5.7% que el mismo Coneval reportó en el año 2010.Respuestas que igual deben dar los opositores que decidieron arrancar campaña hasta hoy.Lo que sí es que en espectaculares y demás propaganda fija ya se les adelantó el panista Sinhué. Ya desde el viernes está en los paraderos del transporte, en las carreteras, y no vemos a ninguno otro.Hoy, otra vez, el presidencial Ricardo Anaya pisa Guanajuato en un evento masivo en el estadio Miguel Alemán Valdés, de Celaya, que será el gran arranque de campaña para Diego, pero también para el queretano que sabe bien la importancia de los votos de esta región y no piensa descuidarlos ni tantito.Antes siquiera de arrancar campaña Anaya Cortés ya estuvo en León en un encuentro el 20 de diciembre con militancia del PAN, PRD y MC, donde se recuerda que ocupó gran parte de su discurso para explicar su polémica propuesta del Ingreso Básico Universal. Después, el 8 de febrero, sostuvo otro encuentro con militancia de varios municipios en el Inforum de Irapuato. Y finalmente el pasado 19 de marzo acompañó a Diego Sinhué a su registro oficial ante el Instituto Electoral del Estado.En esos eventos Diego repitió la consigna de dar un millón 400 mil votos a la campaña presidencial, y de paso a la suya claro, aunque más los ocupará Anaya Cortés si quiere aspirar a pelear por Los Pinos.El antecedente histórico reciente está muy lejos de esa promesa. Miguel Márquez ganó en 2012 con un 1 millón 111 mil votos y Josefina Vázquez Mota con 950 mil votos apenas ganó apretadamente en el terruño a Enrique Peña Nieto. La cifra histórica de votación para un candidato presidencial del PAN en el estado Guanajuato la alcanzó en el año 2006 Felipe Calderón Hinojosa con un millón 100 mil votos.Mañana lunes Diego dará una conferencia de prensa en el hotel Hotsson para adelantar las líneas de su proyecto en materia de Seguridad Pública. Lo acompañarán su jefe de campaña, Luis Felipe Bravo Mena; el coordinador de la Propuesta de Gobierno, Carlos Medina Plascencia; y el responsable del eje de Seguridad, el senador Fernando Torres Graciano. Cambiar la estrategia ha dicho. Veremos cómo.Diego será muy cuidadoso en no tocar ni con el pétalo de una palabra al Gobierno de Márquez, pero también tiene el pulso popular, los datos estadísticos y los muertos de todos los días, y en ese renglón sabe que no puede hablar de una apuesta de continuidad, la exigencia es la de intentar algo distinto.Y así lo entienden también sus asesores que han sido críticos de lo que pasa en Guanajuato. Carlos Medina al cuestionar las limitaciones del programa “Escudo”, y Fernando Torres poniéndo énfasis en temas como el fortalecimiento de lo más importante con lo que cuentan: el capital humano, los policías de todos los niveles que todos los días se juegan la vida en la calle sin el reconocimiento que merecen.Hoy Gerardo Sánchez García, del Revolucionario Institucional (PRI) abre en la Alhóndiga de Granaditas; Ricardo Sheffield Padilla de Morena-PES-PT en la Plaza Principal de Dolores Hidalgo, y Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista, en la Plaza de la Victoria de Silao.El viernes 6 Pepe Meade, de PRI-PVEM-Panal (que en lo local van por su lado), tiene gira en León, Celaya e Irapuato. Y el sábado 7 López Obrador hará lo propio en Irapuato, San Francisco y León.Para nadie es un secreto que el PAN arranca en Guanajuato con una cómoda ventaja. Pronto sabremos si una mayor baraja de cartas opositoras sirve para meter presión a los azules, o para dispersar la de por sí debilitada oposición en Guanajuato. Sea como sea exigámosles compromisos y más compromisos.Es la hora de que nos digan para qué tanto pataleo por querer gobernar Guanajuato.La campaña al Senado todavía no ‘prende’ pero el duelo entre mujeres está más que interesante: Alejandra “La Wera” Reynoso por el PAN-PRD-MC; Azul Etcheverry por el PRI y Malú Mícher por Morena-PES-PT; además del exdelegado de Sagarpa, Víctor Hugo Pineda, por el Partido Verde.Para las campañas a las Alcaldías todavía nos faltan un ratito, arrancan el día 29, pero la mesa está lista.335 solicitudes de planillas al ayuntamiento se registraron ante el IEEG. El PAN y PRI competirán para los 46 ayuntamientos; el Partido Verde en 45; Movimiento Ciudadano en 44; Nueva Alianza en 42; PRD en 41; Morena-PES-PT en 44, y Morena solo en dos; además de 25 por la vía independiente.En León el PAN sin sorpresas está listo el alcalde Héctor López Santillana para pedir otra vez el voto. Los primeros de su planilla desde hace rato que los conocemos: síndicos Leticia Villegas y Christian Cruz, la primera maestra, diputada local y quien ya ocupó esa silla en el gobierno de Vicente Guerrero (q.p.d.e), y el segundo ex Secretario Particular de Miguel Márquez y Secretario General del Congreso.En las regidurías la lista la encabezan los repetidores: Ana Esquivel Arrona, Salvador Sánchez y Ana María Carpio. Con ellos tres la apuesta de la continuidad. El cuarto espacio es para un “dieguista” exfuncionario de Desarollo Social del Estado, Gilberto López Jiménez. El quinto para Jared González Márquez, el séptimo el hoy regidor Jorge Cabrera y el séptimo la diputada Olimpia Zapata.Hasta ahí alcanzarían a entrar si el PAN logra la victoria holgada de hace tres años, sino, a recortarle.En el PRI, literalmente como la Cenicienta, antes de la medianoche del último día, el miércoles, se registró el candidato Clemente Villalpando, quien sorprendió en la regiduría uno invitando a una socia de la Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresa, Vanessa Montes de Oca, no priísta -aún-.El lugar dos fue disputado pero se quedó para un joven de trayectoria en ese partido, hoy Secretario de Organización del Comité Municipal, Alfonso Orozco, quien tiene experiencia pública como ex Director del Instituto Municipal de la Juventud al final del trienio barbarista y en el principio de Héctor López. El tercero es para Araceli Escobar y el cuarto Jorge Obregón. Hoy el PRI tiene únicamente tres sillas.En el PVEM el aguerrido Sergio Contreras está listo y sus dos primeras fichas para el Ayuntamientos son jóvenes de la cantera del partido: Fernanda Rentería y el dirigente local del partido, Alfredo Pérez.Morena se ‘pintó de azul’. Rescató del retiro político al llamado “rey de las despensas”, Ernesto Oviedo Oviedo, para la Alcaldía, militante panista desde 1995, operador electoral de múltiples campañas.Pero además encabezan los dos primeros puestos de las regidurías otros azules, en la primera posición Gabriela Echeverría González, exmilitante del PAN por 12 años, empresaria en el ramo de la construcción, activista social. Y en el dos va el Ingeniero Agrónomo Gabriel Durán, quien encabezó áreas de Promoción Rural desde el gobierno de Luis Quirós, también colaboró con Jorge Carlos Obregón, Luis Ernesto Ayala, Ricardo Alaniz, Vicente Guerrero (q.p.d.e) y con Ricardo Sheffield.MC compite en León con el académico del Centro de Investigaciones en Óptica, Daniel Malacara Doblado. Las primeras dos propuestas en su planilla son: Elizabeth Medellín y José Javier Leuchter.El PRD compite con al exdiputada local Lupita Torres Rea. Nueva Alianza parece de vacaciones, nada se dignan a comunicar.Ola independienteLa contienda se refresca con la ola de 25 solicitudes de candidaturas independientes a ayuntamientos.En Acámbaro hay tres aspirantes, lo mismo que en Apaseo el Grande. Hay dos en Dolores Hidalgo, en Salamanca, y en San Miguel de Allende, y uno en: Atarjea, Celaya, Huanímaro, Irapuato, Ocampo, Pénjamo, San Felipe, San José Iturbide, Juventino Rosas, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago y Villagrán.A esos hay que sumarle la aspiración de reelección del hoy único alcalde independiente en Guanajuato, el de Comonfort, Beto Méndez, quien ya no tuvo necesidad de batallar con el requisito de las firmas.Temprano para asegurar cuál de ellos tiene alguna opción seria de ganar. Pero el sólo hecho de aparecer en la boleta electoral de Guanajuato por primera vez tal cantidad de opciones independientes, es una buena noticia para la salud democrática de la entidad, y no son más porque la Ley es estricta para eso.En León a los dos que lo intentaron: Rubén Fonseca y Édgar Chico, no les alcanzó.Para ayuntamientos la Ley Electoral de Guanajuato exige tener un 3% de firmas de apoyo de la lista nominal de electores a recolectar en 45 días, y no sólo eso, sino estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 1.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.Y como los días tienen las mismas 24 horas en Xichú que en León, entre más poblado el municipio más complicado tener las firmas. En León se necesitaban de 32 mil 362 firmas, algo así como 719 por día, 30 por cada hora, y eso considerando 24 horas de los 45 días, sin descanso. Una verdadera hazaña.Cuando se aprobaron estas reglas del juego se dijo que habría que poner candados para que no cualquiera tan fácilmente intentara una aventura independiente sólo por la revancha de dejar a un instituto político, o por tener las ganas y recursos económicos, pero sin verdadero respaldo popular. El debate sobre la conveniencia de flexibilizar estas reglas seguramente estará nuevamente sobre la mesa.Con el arranque de las campañas las autoridades de todos niveles no pueden llamarse a la sorpresa. La Ley es clara que el ejercicio de Gobierno no puede detenerse, pero sí la intentona de sacar raja política.En la sesión del 29 de marzo pasado del Consejo General del IEEG, que encabeza Mauricio Guzmán Yáñez, se emitió el acuerdo sobre las medidas para vigilar el cumplimiento del principio de imparcialidad en la operación de programas sociales durante el proceso electoral en curso.El punto toral es el siguiente: “En términos de la ley electoral local, durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, los programas sociales no tienen que suspenderse, pues tienden a brindar atención a las necesidades colectivas; sin embargo, los beneficios no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda”.Para vigilar este principio se acordó que el Presidente del IEEG solicite a las autoridades que operan programas sociales en el estado de Guanajuato la información relativa a su normatividad, padrones de beneficiarios, calendarios de entrega de apoyo. Y todo eso publicarse en el portal del Instituto. La Unidad de Oficialía Electoral establecerá un plan de trabajo para verificar la entrega de esos apoyos.Además recordar que del 30 de marzo al 1 de julio se prohíbe la propaganda gubernamental, salvo las excepciones en materia de servicios educativos, salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.