Callan abuso por miedo y vergüenza

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

junto a las vías del tren en la colonia San Juan de Abajo.que la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió en 2017 por esa causa, pero la cifra posicionó asegún datos delEn 2016, pero en 2015; ese fue el año con más delitos de este tipo desde 2011 en que inició el nuevo Sistema de Justicia de Oralidad Penal.Aunque en los dos últimos años, esto no significa queEspecialistas aseguran que existe un alto porcentaje deese fue el caso de María, que no denunció a su agresor por, como ella dijo, porque el día de los hechos tomó alcohol.generalmente lo callan porque, no tiene autonomía, dijo la trabajadora social Mayra Gisela Roger González.Asimismo, compartió quede la violación por encontrarse bajo efecto de alcohol o drogas, por, por usaro por el simple hecho deLa abogada María Eugenia Saavedra Rodríguez coincidió con la trabajadora social en que es frecuente que las víctimas no denuncien a su agresor, y, no logran distinguir que es una agresión porqueexiste un alto porcentaje de callen hasta edad adulta.