Gastaron millones en avión... ¡y casi no se usó!

Los servicios y mantenimiento del avión delcostaron más de 6.3 millones de pesos.La empresa proveedora que realizó los servicios es, con domicilio en la calle Hangar 14, Lote 35, de San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México.De acuerdo con documentos obtenidos por am, por medio de Acceso a la Información,La mayoría de las facturas que cobró Avemex fueron en pesos mexicanos, que al tipo de cambio de las fechas en que se emitieron las facturas, alcanzaron 3 millones 129 mil 876 pesos aproximadamente.El pasado 13 de febrero, elPlantel Las Joyas, en León, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN), con la finalidad de fortalecer la formación académica de los alumnos de aeronáutica.



“Este avión poco lo usamos, casi nada”, aseguró el Mandatario, el día de la donación.

Para conocer más detalles de los montos pagados a Avemex, am pidió una entrevista al subsecretario de Finanzas, Ángel Isidro Macías Barrón, pero respondió por medio de un correo electrónico queSe contactó a Enrique Avilés Pérez, coordinador del área, en tres ocasiones para solicitar la entrevista, y sólo respondió:Durante el 2012, elEntre el 17 de abril y el 23 de octubre se pagaron 122 mil 749 pesos por partes y horas laborales de mecánicos, además de 38 mil 79 dólares por el concepto de, que al tipo de cambio del día fueron 503 mil 263 pesos.En total se aplicaron 626 mil pesos para atender el avión durante los últimos meses dePara el 2013 se pagaron 10 facturas al proveedor,El monto general fue de 1.2 millones de pesos, aproximadamente.Sólo una de las facturas que cubrió el concepto de “partes utilizadas, impuestos, fletes y terceros”, alcanzó los 35 mil 735 dólares.En 2014, los servicios se redujeron a nueve,ese año fue en que más dinero se gastó.Entre el 28 de marzo y el 11 de diciembre, el Gobierno destinó un millón 348 mil 695 pesos en facturas cobradas en moneda mexicana, así como 69 mil 136 dólares que convertidos aEl mayor monto se pagó en lapor la cantidad de 54 mil 601 dólares por el concepto de “partes utilizadas y terceros”.También se cubrió la factura 4927, por un millón 93 mil pesos, por elCon la llegada del 2015, los servicios,En este ejercicio se pagaron ocho facturas, que en total sumaron cerca de 1.2 millones de pesos.Los documentos en pesos mexicanos ascendieron a 666 mil 614 pesos,Un servicio bajo el mismo concepto de los antes mencionados,Otros 211 mil pesos (en dólares) se pagaron en la factura 6038 del 28 de mayo,Durante el 2016,cubiertos en siete facturas, cinco en moneda mexicana y dos en extranjera.Las mayores cantidades se pagaron elrespectivamente.Ya en el último año que el avión perteneció alEl pago de mayor(182 mil pesos, aproximadamente).Éste fue el último servicio registrado en

“Este avión poco lo usamos, realmente casi nada, por los viajes cortos que tenemos a la Ciudad de México, donde hay vuelos permanentes todo el día”, justificó el gobernador Miguel Márquez Márquez, el mes pasado, al momento de entregar en donación la aeronave estatal al plantel en León del IPN.

Aquel día, el Mandatario comentó a los alumnos del Cecyt 17 que podrían ir por el avión yEl 6 de junio del 2016,, al no presentar propuestas de ningún interesado.Una segunda convocatoria se dio elEl avión Cessna Citation, matrícula XCGTO, tomó relevancia en 2007 cuando am dio a conocer que el ex gobernador Juana un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco.Oliva Ramírez y su esposa volaron del Aeropuerto del Bajío,El viaje en el avión oficial se dio mientras el estado estaba siendo acechado por el huracán Dean, qEl consumo en el restaurante Tino´s, ubicado frente al Club de Golf El Tigre de Nuevo Vallarta,sin contar la noche de hospedaje de la pareja.Al cuestionar sobre el viaje de paseo al entonces



“Si Jerécuaro o cualquier otro municipio se inundaba, el Gobernador podía regresar de inmediato sin necesidad de esperar un vuelo comercial”, justificó el actual Mandatario.