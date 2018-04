‘Presume’ Sheffield su honestidad

“Soy alguien que se revela y que siempre se ha revelado contra la injusticia, contra la imposición, contra los que quieren el poder para servirse, que se revela si no se sirve a la gente con honestidad, transparencia, por eso llevo con orgullo el estandarte de esta cuarta renovación”, destacó.



“Arranco aquí donde se vio nacer el primer movimiento de renovación de nuestra patria, el de la Independencia de México; el segundo movimiento, la Reforma; el tercero, la Revolución Mexicana; y ahora este movimiento de renovación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pacífico, pero profundo”, añadió.

“Como socialdemócrata me he formado y así me recibe este gran movimiento de la cuarta renovación. Han sido respetuosos de mis creencias como un católico practicante que soy, como se respetan los credos de millones de católicos que se han sumado, cristianos y de gente que cree en muchas cosas, pero sobre todo que cree en México”.



“Como dijo Andrés: amor y paz, no vamos a responder a las agresiones, pero eso sí, a quien nos dijo ‘perrada’, se la vamos a devolver, porque esta perrada no roba, no traiciona, no paga los sueldos que pagan en San Cristobal, ni tiene unos hijos rateros. Desde aquí se lo digo a Vicente Fox: perrada él, ratero que no ha sabido defender a la patria”, manifestó.



“Yo vi a un Presidente que no supo absolutamente nada de historia, que no le pesó la historia, que le da vergüenza la historia, que sólo escribió una página de vergüenza, me da mucha pena decirlo. Este movimiento no sólo es de regeneración, es de refundación, es de resignificación y es lo digo con respeto a todas las creencias religiosas”-

“Vamos a llevar a Ricardo a la gubernatura. No tengan miedo al cambio, Andrés Manuel no es el lobo feroz de los cuentos que gritan las caperucitas azules o tricolores, cuentos aquí no”, concluyó.

