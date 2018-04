"Quien no cree en las leyes y en las instituciones no podrá acabar nunca con la corrupción", expresó.



"Frente a la nación, encabezaré un Gobierno de gente decente, como lo somos la mayoría de los mexicanos, un Gobierno en el que el único privilegio sea ser mexicano, no habrá fuero para nadie, seré el primer Presidente sin fuero".



"Habrá el mismo salario entre mujeres y hombres, sin regateos ni excepciones", manifestó.



"La educación de excelencia será la gran fuerza de México", aseguró.



"Habrá piso parejo desde su nacimiento. Vamos a alinear las políticas para priorizar la atención de la primera infancia", expresó.



"Combatiré tanto al crimen como sus causas", manifestó.



"Acabaremos con la violencia aplicando la ley, no negociándola", dijo.



"Estamos del lado de las víctimas no de los criminales. No habrá perdón, seguirán en las cárceles", agregó.



"Nadie mejor que tú para saber qué necesitas", afirmó.

Defenderé con mi vida los intereses de los mexicanos. Mi convicción es hacer de México una potencia. Para cumplirlo, hoy asumo 7 Compromisos con la Nación #MeadePresidente pic.twitter.com/6Q97QtkrI1 — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) April 1, 2018



"Los mexicanos estamos hartos de la corrupción, seré implacable para combatirla. Ser honesto a prueba de todo, es el primer paso para lograrlo, yo lo soy", expuso.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El candidato de la coalición Todos por MéxicoEn su arranque de campaña en Mérida, Yucatán,El ex Secretario de HaciendaEstos objetivos abarcanLas mujeres, sostuvo, serán prioridad de su gobierno, el cual buscará dar seguridad social a las 3 millones de trabajadoras del hogar que hay en México, hacer deducibles sus cuotas y facilitar sus pagos de forma electrónica.También ofreció que para hacer compatible la vida laboral y familiar de las mujeres, incrementará el número de guarderias de tiempo completo y habrá horarios nocturnos; así como la creación de casas de día de adulto mayor por esta parte de la población que actualmente es cuidada en su mayor parte por mujeres.Meade garantizó, como segundo compromiso, queEl ex funcionario afirmó que reconocerá la labor de los maestros y maestras del País con un aumento real y significativo de su salario base.El candidato afirmó que, ayudar a los jóvenes emprendedores con créditos y a los estudiantes a trabajar y estudiar al mismo tiempo.Arropado por la cúpula priísta, incluidos Secretarios federales como Rafael Pacchiano, de Medio Ambiente; Gerardo Ruiz Esparza, de Comunicaciones y Transportes; Ildefonso Guajardo; de Economía; Eviel Pérez, de Desarrollo Social, Meade dijo que invertiría 30 mil millones de pesos para equipar al 100 por ciento los 3 mil hospitales y clínicas del Estado y garantizó que habrá 100 por ciento de abasto de medicinas.El también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social prometió que, de llegar a la Presidencia, ningún bebé nacerá en pobreza extrema.En el tema de seguridad, Meade planteó un combate integral a la inseguridad.En ese sentido, aseveró que no habrá impunidad ni perdón para los criminales.Finalmente como compromiso siete, Meade señaló que echará a andar una encuesta durante su campaña para iniciar con el programa de apoyos individualizado Avanzar Contigo, que tiene como objetivo que cada mexicano sea atendido de manera individual con lo que necesita.Por otro lado, el aspirante de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) se comprometió a sacar a la corrupción de México.Sin embargo,En el evento, Meade estuvo acompañado por el candidato del PRI a la Gubernatura de Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero