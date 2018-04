"Yo les explicaba a esas personas que —si bien— había enemigos en ese lugar, pero también hay ancianos, mujeres y niños y gracias a Dios les restablecieron el servicio", externó el Obispo



"Aprovechando esta reunión, yo les pedí que no hubiera más asesinatos de candidatos y ellos me prometieron que iban a evitar esto, que iban a dejar una elección libre y que no se iban a meter", afirmó.



"Ellos hicieron ese compromiso conmigo y espero que lo respeten; yo espero que si", dijo Rangel con respecto a la entrevista que tuvo con los capos.



"Una, que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto y que en su lugar realicen obras en las comunidades como una calle", mencionó.



"La otra gran petición que hicieron estas personas es que los candidatos cumplan con lo que prometen porque después llegan al poder y se olvidan de la gente, y eso es lo que molesta", aseveró.



"Ellos me lo mandan (helicóptero), la gente de las comunidades se coopera y me lo mandan", aseveró.

¡Los candidatos pueden estar tranquilos!

Dice Obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, que se reunió con narcotráficantes de la sierra y se comprometieron a no asesinar candidatos en este proceso electoral.

"Yo soy el Obispo, soy el pastor, yo tengo en derecho de hablar con quien sea porque la Constitución no me restringe con quién debo hablar y con quién no, porque estamos en un País libre y se supone que democrático", expresó Rangel.



- Si, ellos lo consiguen, ellos me lo mandan-



—Las comunidades a donde yo voy, el padre de las comunidades. Todos, ellos se cooperan, ellos saben cómo. Yo digo que no me quieran embarrar de mil maneras con el narcotráfico. Yo me relaciono con ellos, pero como siempre he dicho, yo nunca les pido dinero ni una posición política.



—No, yo hablo con unos y con otros; yo no pido ningún beneficio personal. Yo lo único que les pido es que no asesinen, que no secuestren, que traten bien a la gente. Ellos me dicen, somos narcotraficantes, no sicarios.



"A mí eso me da tristeza porque si ellos (el Gobierno) no le llevan un bocado a la boca, cuando menos que no se los quiten", aseveró.

El, dijo que en unaque tuvo este fin de semanaen este proceso electoral, y le expusieron una serie de condiciones que deben de cumplir los abanderados.Rangel indicó que en esta reunión —la cual se desarrolló este Viernes Santo gracias a que le concedieron un helicóptero para su traslado—Y es que, según el prelado,Entrevistado después de celebrar una misa en la explanada del mercado central "Baltasar R. Leyva Mancilla" de Chilpancingo, Guerrero,El Obispo también dijo que en la plática que tuvo con estas personasRangel Mendoza, quien en su homilía en el mercado invitó a los feligreses a que recen por las personas que han resultado asesinadas en los alrededores de esta zona, dijo queSin embargo, señaló que, pero esta vez lo hará por tierra porque —posiblemente— no le prestan el helicóptero o tal vez corra el riesgo de que no lo dejen despegar.Asimismo, dijo quecon diversos dirigentes de organizaciones de narcotraficantes.El Obispo indicó que él está en la línea de escuchar todas las voces y opiniones aunque sean contrarias.¿Se va en helicóptero?¿Quién o quiénes?¿El hecho de que se reúna con sólo un grupo no se pone de lado de ellos?El Obispo Salvador RangelElogió a los indígenas de la comunidad de Santa Cruz Yucucani, del Municipio de Tlacoachistlahuaca, quienes recibieron los apoyos (medicinas y alimentos) de parte del Ejército Mexicano, pero se oponían a que se llevaran la amapola.Rangel indicó queAdemás, señaló que este domingo observó que dos helicópteros del Ejército, presuntamente, se dirigían a la Sierra para fumigar (droga), "y yo digo: para que le menean más el panal de las avispas".