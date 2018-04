Google te muestra propuestas de Meade si buscas a AMLO, ¿por qué?

El próximo viernes comienzan las campañas electorales; y también es Viernes Santo, un día de gran trascendencia para la mayoría de las familias mexicanas. En respeto a sus tradiciones y la fe que comparto con ellas, comenzaré mis actividades públicas el próximo domingo. pic.twitter.com/euzRttrC9f — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 29 de marzo de 2018

, por ello ahora que, los candidatos han puesto manos a la obra.Ahora vivimos en una era con, que en las elecciones pasadas, es lógico que los aspirantes al mayor puesto político del País quieran captar a su público a través del Internet, sobre todo a los, para mostrar sus propuestas yaún se mantienen un poco más distantes de las redes, no obstanteEn el caso de Andrés Manuel López Obrador, ha sido su coordinadora de campaña,quien se ha encargado, desde su cuenta personal de Twitter, en responder al candidato de laPor ejemplo, en días pasados Meade publicó un tweet donde, es decir ganar la elección; sin embargo Tatiana contestó a este mensaje con un video editado de un spot del priísta, donde éste aparece preguntando a jóvenesy en respuesta aparece una parte de un spot del morenista respondiendo que será porHasta Clouthier ha posteado ‘memes’ donde en una carrera atlética, en la que los corredores simulan ser los candidatos,Meade Kuribreña, por su parte además de utilizar hacerse del hashtag ‘#YoMero”, en Twitter,, es por ello que si ahora googleas a cualquiera de estos tres candidatos, te aparecerá en primer lugar un anuncio con las propuestas de Meade. Y aunque usuarios de redes han cuestionado al INE si esto es válido, el instituto electoral no ha respondido.Ahora bien, si no quieres que este tipo de anuncios aparezcan en tus búsquedas de Google,Te aparecerá la opción'; una vez ahí, desactiva la casilla azul y con ello