"Ventaneando es un programa en el que siempre hemos dicho las cosas como son. Lo mismo hemos hablado de mis divorcios que de sus bodas, aquí no nos andamos con medias tintas y por eso tenemos 22 años al aire".

"si no se ha dicho nada en relación con este tema es, primero, por respeto a la propia Atala y a la situación por la que está pasando con el departamento jurídico. Están arreglando todo ese tipo de cuestiones y en cuanto nos dé luz verde platicaremos largo y tendido de lo sucedido".



"No crean absolutamente nada hasta que no digamos nosotros lo que va a suceder".

No escondemos nada, la aclaración llegará en su momento #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/kF4F63pr8D — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) April 2, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por respeto, cariño y un tema jurídico, en el programa "Ventaneando" no han podido tocar el asunto de la salida de Atala Sarmiento, pero eso no significa que oculten algo, indicó el conductor Daniel Bisogno.En la emisión de este lunes 2 de abril, Bisogno dijo acerca de las personas que preguntan por Atala:A continuación, Bisogno explicó que"Esto es una cuestión de respeto a una persona que estuvo muchos años con nosotros y que la queremos y de cariño, que eso es muy importante. Aquí las cosas no se esconden", añadió.sobre las posibles sustitutas de Atala o que ella tomó la decisión de su salida.Bisogno insistió en que en el momento adecuado se aclarará la situación, "que se refiere únicamente a la propia decisión de la conductora Atala Sarmiento, así fue desde un inicio".Chapoy pidió paciencia al público y añadió que se dará a conocer quién se queda en lugar de Atala.A finales de marzo, después de que fuera vista en Televisa, Atala Sarmiento dejó "Ventaneando" porque -explicó- no llegó a un acuerdo en su renovación de contrato.