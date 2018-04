Muere actriz de 'Star Wars' y 'Titanic'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hollywood vuelve a estar de luto. En esta ocasión por la muerte de ñla intérprete, conocida por sus papeles en películas como 'Desafío tota' y sus apariciones en el sexto episodio de Star Wars, 'El retorno del Jedi', quien falleció a los 58 años por causas que aún no han trascendido.La intérprete, quien padecía de enanismo y apenas medía 1,17 metros de alto, pudo aprovecharse de su estatura para hacer de doble de la novia de Chucky, el muñeco diabólico, en «La novia de Chucky» y del propio muñeco en «La maldición de Chucky», estrenada en 2013.La actriz también era reconocida además, por su buen hacer como doble de actores en las escenas más arriesgadas. Un rol que desempeñó en nada menos que 28 títulos, algunos tan reconocidos como 'Titanic', 'Batman vuelve' o 'Van Helsing' y en comedias como 'Dos tontos muy tontos' y 'Daniel el travieso'.Su rol en Star WarsLa muerte de la intérprete también ha teñido de negro el universo de «Star Wars». En 1983, Carrington dio vida en «El retorno del Jedi», la tercera película que se hizo de la saga –y para muchos, la mejor– al ewok Romba. Tras ello, interpretó al ewok Weechee Warrick en las películas sobre estas criaturas del mundo de Star Wars: «La aventura de los Ewoks» y «La batalla de Endor».Aparte de ello, Carrington es reconocida por interpretar a Thumbelina en «Desafío total», aquel filme de los noventa que protagonizaron Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone.También ha aparecido en «Men in Black», «Mi gran amigo Joe», «Howard: un nuevo héroe» o la tercera película de «Scary Movie».El último filme en el que había participado era «Special Unit», en el que interpretaba a Sophie, una de sus protagonistas. En el momento de su muerte, además, se había confirmado su participación en «Escape from Paradise», película que tiene pendiente su estreno próximamente.La presencia de Carrington no se limitaba a la pequeña pantalla.La actriz también había aparecido en series como «Bones», «Dexter» y «Urgencias», aunque con papeles episódicos.Sus compañeros del sector cinematográfico no han tardado en lamentar públicamente su pérdida, como así han hecho Jennifer Tilly («La semilla de Chucky»), Mike Quinn («El retorno del Jedi») o el director Don Mancini, el cineasta de «La semilla de Chucky». «Siempre te querremos», expresó en su Twitter.Con información de ABC