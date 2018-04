Anaya critica las reformas de Peña Nieto, pero aprobó siete de diez

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El candidato de la coalición “Por México al Frente” Ricardo Anaya, realiza campaña en la que critica las reformas estructurales del actual presidente Enrique Peña Nieto, pero en su desempeño como diputado federal entre 2012 y 2015 aprobó 7 de las 10 reformas que dice son mal implementadas.Según Néstor Hurtado, miembro de prensa del equipo de campaña de Anaya, afirma que no ha criticado las reformas, sino su mala aplicación. Por lo cual señala que el candidato dijo que son buenas reformas en malas manos.Anaya siendo el que presidía la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en 2013 impulsó el Pacto por México entre los principales partidos políticos del país PRI, PAN y PRD; grupo político que impulsó las reformas estructurales de Peña Nieto.Siendo la reforma hacendaria la única por la cual votó en contra y en el caso de las reformas de telecomunicaciones y la de competencia económica, estuvo ausente y no se pronunció a favor o en contra.Reforma educativa: El día 19 de diciembre de 2012 fue ratificada por el Pleno de la Cámara de Diputados a los 19 días que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto; Anaya estuvo ausente en la votación.En su cuenta de Twitter publicó su apoyo a la iniciativa, “Los legisladores aprobamos la Reforma Educativa. Nuestro respaldo a los gobiernos federal, estatales y del D.F. para que la hagan cumplir”.Reforma energética: El día 11 de diciembre de 2013 se aprobó la reforma con el voto a favor de Anaya, quien aseguró en su cuenta de Twitter "Dijimos que sí a la reforma energética modernizadora, porque es el cambio, no el temor, lo que hace avanzar al mundo".En otro tweet el mismo día comentó, "Gracias a la reforma energética, el mundo entero ha vuelto a poner sus ojos en México".Reforma financiera: De las siete votaciones referentes a las reformas estructurales financieras, Anaya sólo realizó una en contra, de las que apoyó las otras seis.