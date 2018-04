Acepta Ortiz derecho de impugnar

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El proceso de impugnación que inició el panista Gabriel Villegas Gómez es parte de su derecho como militante, señaló Ricardo Ortiz Gutiérrez, candidato del PAN a la Presidencia Municipal, quien dijo que estará al margen de los procesos internos del partido.Refirió que él se registró conforme a la convocatoria marcada por la institución política, y que el hecho de si designación dependió de la Comisión Permanente y el Comité Directivo Estatal, por lo que no intervino en el proceso de designación.“El señor Villegas está en todo su derecho de hacer lo que corresponda, el día que hubo la designación por parte de la Permanente hablé con él, le dije ya salió el resultado, te invito a que trabajes por Irapuato si así lo quieres hacer, sin embargo, ya las decisiones las tomará él”, dijo.Señaló que dicho proceso es una situación inherente al propio partido, y que como militantes, deben estar de acuerdo en las disposiciones y reglamentos que rigen a estas instituciones.Ortiz Gutiérrez refirió que si otros militantes panistas están en desacuerdo con su designación como candidato, lo único que puede hacer es invitarlos a que se sumen a trabajar por Irapuato.“Él envió un documento, hasta donde yo se, al Comité Directivo Estatal que ni siquiera es materia”, refirió.Tras el video difundido en redes sociales, donde la Secretaria Particular Itzel Balderas Hernández acusa a la candidata del PRI a la Alcaldía, Yulma Rocha Aguilar de hacer “cochinadas” en una encuesta de redes sociales, Ortiz Gutiérrez dijo que es parte de la libertad de expresión de la funcionaria pública con licencia.“Itzel Balderas presentó su licencia sin goce de sueldo para integrarse a la campaña (...) creo que todo mundo tiene derecho, en un momento dado, de hacer exposición, aclaración o definición en cualquier medio, independientemente de que tenga o no un cargo público o privado, es precisamente el tema de libertad de expresión”, puntualizó.