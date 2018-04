Asegura buenas ventas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque no manifestó el porcentaje de aumento en ventas en esta temporada vacacional, Daniel León, director de Mercados señaló que la percepción de los comerciantes es buena en cuanto a sus ventas.“Es grato decirte que lo que logramos percibir, no solo les fue, si nos les está yendo bien en cuanto a sus ventas, la cantidad no lo sé, pero se percibe tanto en el volumen de personas, así como con las ventas que estamos percibiendo”, aseguró.Compartió que el domingo 1 de abril estuvieron trabajando hasta cerca de las 11 de la noche y las personas seguían consumiendo.Sobre los artesanos tradicionales de temporada de cuaresma que se encuentran frente al templo de la Soledad manifestó que las ventas han sido satisfactorias.“Ha resultado positivo, podemos mejorar, fomentando y promoviendo que se consuman esos productos, en los mercados tenemos ejemplos exitosos como es el mercado Vicente Guerrero que cada día tienen más visitantes que consumen”, dijo.El Director de Mercados señalo que en el Mercado Hidalgo, la zona de alimentos, registró lleno total.Daniel León apuntó que no descarta que a algunos comerciantes les hayan ido mal en sus ventas, en específico a los que venden carne, pero en general reiteró que las ventas han sido buenas.El personal de mercados continúa con la supervisión dentro de los estándares de la normalidad.“Tuvimos el intento de comerciantes no registrados o sin permiso de quererse instalarse en la zona centro, el día jueves fue una constante, pero todo se ha mantenido bajo control”, concluyó el Director.