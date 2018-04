Aseguran que faltan policías

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La regidora del PAN en el Ayuntamiento de Irapuato, Cecilia Vázquez García, indicó que siempre habrá falta policías para mejorar la vigilancia en la ciudad.Y es que tras los asesinatos de dos elementos de las Fuerzas del Seguridad Pública del Estado (FSPE), el fin de semana, la Regidora señaló que hacen falta policías, pero destacó la capacitación que estos deben de tener.“Haría más hincapié en la capacitación que deben de tener, en la honestidad con la cual deben actuar, se ha visto sucesos donde los elementos policíacos o no saben cómo actuar ante determinados hechos o no tienen entrenamiento, tenemos que trabaja continuamente en policías”, refirió.Manifestó que el municipio de Irapuato no estaba preparado para la ola de violencia que se ha registrado.“Quizá no estábamos preparados para eso, para nuestro Presidente Municipal es una prioridad capacitar y dotar a los elementos de seguridad para que salgan mejor preparados”, aseguró la Regidora.Asimismo, añadió que parte de su trabajo es gestionar apoyos, para preparar y capacitar al cuerpo policíaco.“Como funcionarios es parte de nuestro trabajo, capacitarlos y proveerlos de lo que necesiten, del equipamiento necesario para que puedan combatir la delincuencia, ahorita lo están haciendo con trabajos coordinados con el cuerpo militarizado que tenemos en Irapuato”, refirió.Vázquez García compartió que este tipo de homicidios se debe a la falta de valores que como familia y sociedad se han perdido.“Yo considero que la falta de atención de muchas familias, algo muy importante dejamos de hacer en la familia, que hoy vivimos esta consecuencia porque no hablamos de narco menudeo, narcotráfico, sino de robos, jóvenes que llevan a la casa artículos robados y los padres no dicen nada, algo muy importante para mí, es que descuidamos algo en nuestra familia y hoy vivimos una devaluación de valores”, resaltó.Señaló que es algo que se debe subsanar, sin restar la importancia que tienen los diferentes órdenes de Gobierno para contrarrestar todo esto.