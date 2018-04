Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una joven emprendedora en el arte de la bisutería en pedrería, además de ser una chica triunfadora al obtener medallas como campeona de los primeros lugares en atletismo y natación, ella es Miriam Cortés, a quien su discapacidad no le representa una limitante.La joven de 25 años se ha convertido en maestra del Centro Integral para las Personas con Discapacidad Visual (CIVI), donde imparte clases de braille, matemáticas y ábaco especial para personas débiles visuales, escritura en negro y terapia ocupacional y orientación y movilidad.“CIVI es como mi su segunda casa” refirió Miriam con una linda sonrisa al referirse al lugar donde ella recibió desde niña sus terapias de rehabilitación.Miriam perdió la vista a la edad de 10 años a causa de un tumor que le detectaron en la parte frontal derecha, luego de las quimioterapias le afecto el nervio óptico y perdió totalmente la vista. Ahora para Miriam su discapacidad se ha convertido en un reto más para su vida.“Para mí no hay limitantes, en mí no existen los obstáculos, mi discapacidad no ha sido un impedimento para que yo pueda realizar mis vida normal, al contrario esto me da cada vez más la fuerza para seguir adelante”, refirió Miriam.Lo que un día comenzó como un sueño ahora es una realidad, desde niña comenzó a ayudar a su mamá haciendo pulseras, hoy Miriam es toda una emprendedora en su negocio quien ha realizado infinidad de collares, pulseras, aretes y su especialidad huaraches de pedrería para niñas y jovencitas.En Miriam nunca han existido limitantes, su mayor anhelo es triunfar cada día y estar agradecida con la vida por darle esta discapacidad que como ella lo llama es una bendición, porque ella fue una de las elegidas y Dios le ha dado esta misión.Para ella emprender su propio negocio es un gran orgullo, ya que además es un ingreso económico, le sirve para seguir preparándose cada día más.La joven refirió que al principio le fue un poco difícil poder insertar el hilo plástico en la aguja e ir poniendo la chakira, poco a poco fue aprendiendo y dándole forma a cada pieza, con el paso del tiempo ha ido perfeccionándose cada vez más.Cada herramienta que utiliza Miriam para la realización de sus productos, las tiene colocadas en frascos escritas en braille, esto ha sido fundamental para el proceso de cada pieza que Miriam realiza.Cabe mencionar que varias de sus piezas que ha elaborado las han llevado a otros países por gente que ha comprado sus productos.El apoyo de su familia y sus maestros siempre fueron y han sido incondicional, siempre ha sido apoyada en cada uno de sus proyectos tanto deportivos como ahora toda una emprendedora en su negocio y en lo profesional.Su mayor meta en la vida es seguir triunfando como persona y como ser humano.Por último Miriam envió un mensaje para todos los jóvenes.“La vida no es fácil, pero finalmente tenemos que crear nuestro propio camino y pensar en nuestro futuro y que no se limiten hacer lo que quieran emprender, porque existen personas así como yo o en peores situaciones y salen adelante, así que siempre piensen en ser triunfadores”, concluyó Miriam