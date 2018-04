Productores no reciben ayuda de gobierno

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Productores de Río Grande estiman que sus tierras son ricas en producción y sin embargo no han tenido apoyo de ningún nivel de gobierno.Expusieron que esta zona es 100 por ciento hortícola y levantan hasta 3 cosechas de hortalizas al año con sus propios recursos.Algunos señalan que se les incluyen en algunos otros apoyos, pero jamás para seguir produciendo y explotar sus pequeñas propiedades.Martín Rodríguez, productor de esa tenencia expuso que en algunos casos han perdido por heladas o cualquier otra situación sus plantíos y deben levantarse y volver a cultivar por su propia cuenta.Otros productores agregaron que no se les brindan apoyos al suponer que por ser pequeña propiedad no tienennecesidades.