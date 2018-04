Bravos, pues ni tan Bravos

2018-04-02 06:00:00 | ÓSCAR JIMÉNEZ

Bravos suma su sexta derrota de la campaña, en un deslúcido encuentro

El equipo leonés tuvo un desempeño bastante malo y la serie se quedó en Puebla. FOTO: Cortesía



La suma negativa sigue creciendo para los Bravos de León, que llegaron a la marca de tres juegos ganados y seis perdidos en la presente temporada de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de caer la tarde de ayer en el Hermanos Serdán ante los Pericos de Puebla por pizarra de seis carreras contra tres.

La historia como colmo, ya no fue con un cierre trepidante y adverso para los leoneses, pues en la última ocasión, los Pericos dieron cuenta de manera rápida con batazos efectivos en los primeros episodios del compromiso en la Angelópolis. Apenas transcurría la primera entrada, en su parte baja, cuando los poblanos ya se habían apuntado dos rayitas en la pizarra... ¡vaya salida!

Y para la tercera en la misma ocasión, se hizo presente la máquina cañonera de los locales para establecer tres carreras más a la cuenta, mismas que serían completadas por una carrera en solitario durante la quinta entrada del partido. Los Bravos, hasta entonces, ni las manos metían, y no fue sino hasta la séptima, octava y novena entrada alta, respectivamente, que marcaron de una por salida, para descontar en la pizarra... aunque no fue suficiente en el 3-6 para los Pericos.

Al total, los Pericos lograron impulsar nueve hits en el partido, mientras que los Bravos de León pegaron ocho que mandaron gente a las colchonetas. El pitcher ganador del compromiso fue Romario Gil por las aves poblanas, para dejar en el rubro perdedor a Bryan Evans de los leoneses, que sorteó el camino desde el principio, peron sin éxito alguno.

Las carreras registradas por los Pericos de Puebla fueron por medio de Josh Romanski, Jorge Flores, Sergio Pérez, Issmael Salas y un par de Michael Crouse, mientras que por los Bravos de León solamente pudieron cruzar hasta ‘home’ Amadeo Zazueta, Cedric Hunter y Marco Chicuate.

Las siguientes series para los Bravos de León también serán de sumo cuidado en casa, pues desde este 3 y hasta el próximo jueves, se medirán a los actuales campeones de la Liga Mexicana de Beisbol, los Toros de Tijuana, mientras que para el cierre de semana del 6 y hasta el 8 de abril, los Bravos tendrán la encomienda de recibir a los Saraperos de Saltillo en el Estadio Domingo Santana.