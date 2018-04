'Madrugan' con Aimar

“No hay ninguna propuesta formal por parte de ningún equipo, hoy por hoy Aimar es de Barcelona. En el caso que llegue una propuesta se le analizará”, comentó el directivo del futbol ecuatoriano.

Ser la peor defensa del torneo Clausura 2018 de la Liga Mx comienza a tener repercusión en los Esmeraldas del León, quienes ya piensan en reforzarse de cara al siguiente torneo.Sin embargo, no solamente León sería el interesado en los servicios de Aimar, puesto que la Máquina de Cruz Azul y Xolos de Tijuana también mantendrían el interés en el defensor, esto según la versión de distintos medios ecuatorianos, que incluso tasan en 2 millones de dólares la salida del jugador en el mes de junio con rumbo al futbol mexicano.Ante los rumores, la directiva del Club León a través de su director deportivo Rodrigo Fernández, prefirió guardar silencio respecto al tema, mientras que en la contraparte del futbolista, el presidente de la Comisión de Futbol de Barcelona, Aquiles Álvarez dijo para Radio Caravana de Ecuador que no existe liga entre ambas franquicias por ahora.Sin embargo, fuentes cercanas al grupo de representación del jugador, ventilaron que sí se tenía ya un contacto directo con la Fiera, y que en esta misma semana se acordarían los detalles contractuales para que el jugador de 23 años se presente al término de este semestre en tierras zapateras.DEJAN HUECOS PARA EL APERTURALlegar al futbol mexicano no sería descabellado para Darío Aimar, esto debido a que de los cinco defensores centrales registrados con los que cuenta el Club León, tres culminarán contrato al cierre de este torneo y la directiva no ha manifestado interés alguno por la renovación.Principalmente se tiene en cuenta la no renovación de Guillermo Burdisso, que termina la relación contractual y cuyo status de extranjero le complica de mayor forma la estadía. León también tiene fuera algunos ‘activos’, como lo son Diego Novaretti, que también durante el mes de junio cierra su estadía con Querétaro luego de haber partido a préstamo desde la Fiera por este semestre.Guillermo Burdisso – Culmina contrato.Cristian Torres – Culmina contratoMiguel Herrera – Culmina contrato.Andrés Mosquera – Restarán dos años de contratoIgnacio González – Resta un año de contratoLeón tiene ‘actividad’ en el Barcelona de Guayaquil, dado que ahí juega Marcos Caicedo, también ecuatoriano y que en porcentaje, pertenece a la Fiera.