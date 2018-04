VIOLENCIA CONTRA POLICÍAS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El sábado y domingo, dos elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado fueron asesinados. No hay información del móvil de los hechos y tampoco responsables detenidos.En medio de la incontrolable ola de violencia criminal, con apenas nueve meses en el cargo deciden un relevo del comandante de la XVI Zona Militar, Juan Manuel Organitos Díaz.Así arranca el proceso electoral 2018. El Gobierno en todos sus niveles no tiene respuestas. La gran duda es si los candidatos a la gubernatura saben el tamaño de la crisis, y qué hacer.Ya llegaron las campañas y con ello las promesas de recuperar la tranquilidad, de brindarnos la seguridad que merecemos, y bla, bla, bla, ahora falta que nos digan cómo. Al menos entre los candidatos a la Gubernatura hay una coincidencia: urge un golpe de timón.El panista Diego Sinhué Rodríguez hoy dará un adelanto de su estrategia de Seguridad Pública y durante la campaña estará convocando a foros con distintos sectores sociales e invitando a especialistas. Su coordinador del tema, el senador Fernando Torres Graciano, ha prometido que tendrán las antenitas abiertas para escuchar todo lo que pueda ayudar.Diego debió referirse a la crisis de violencia en su mensaje en Celaya, eso sí, con la salida de que en 28 estados aumentaron los homicidios en 2017, el año más violento en la historia. Lo que falta que reconozcan todavía es que lo que pasa en Guanajuato no pasa en esos 28.Los tres opositores que arrancaron ayer campaña también pusieron el dedo en la llaga. Le pusieron sentimiento a sus discursos eso sí, pero eran eventos masivos de arranque donde sólo se trata de entusiasmar, ahora sigue el que digan con peras y manzanas lo que harían. Y no queremos vaguedades, si son candidatos es por qué ya saben qué, cómo, cuánto, etc.El priísta Gerardo Sánchez dijo en la Alhóndiga de Granaditas que ya sostuvo contacto con un grupo de expertos internacionales que tienen diagnosticado el problema y saben cuáles son las soluciones. Que pondrá mano dura a los criminales. Ahora pues qué explique cómo.Por cierto llamó la atención que una parte del priísmo tuvo que estar en el Comité Estatal para seguir la transmisión en vivo del arranque de campaña del presidencial Pepe Meade, y la otra con Sánchez García. Por qué empatar los horarios de ambos eventos. Mal mensaje.El expanista Ricardo Sheffield desde Dolores Hidalgo acusó un modelo de seguridad fallido, obsoleto. Y sí enfocó ya un primer planteamiento: la prevención de adicciones. “¿Para qué invertir en balas?, necesitamos invertir en rescatar a esos jóvenes”, expuso.Para respaldarlo estuvo en su arranque el expresidente nacional del PAN y hoy candidato de Morena al Senado, Germán Martínez. Aquel que un día diera el discurso de “guanajuatizar” México, de replicar el bastión azul, ayer pidió “liberar a Guanajuato”.En Silao, el candidato del Partido Verde, Felipe Arturo Camarena, recordó lo que ayer le contamos, que “suman 729 homicidios en 90 días”, y ofreció orden y experiencia. Ahora lo que le quedan son pocos días para convencer que además de trayectoria trae las soluciones.Las campañas a diputaciones federales también ya arrancaron. En León PAN y PRI tienen los siguientes agarrones: en el distrito 03 Laura Serrano (PRI) y Ángeles Ayala (PAN), ambas caras nuevas en las campañas; por el 05 el experimentado médico-político Éctor Jaime Ramírez tienen un rival serio, el abogado exdelegado del Trabajo, Jaime Kirchner.En el distrito federal 06 dos mujeres aguerridas: por el PAN la senadora Pilar Ortega enfrenta a la regidora con licencia del PRI, Norma López Zúñiga. Y en el 11 la batalla es entre el exsecretario general del Congreso, Jorge Espadas (PAN) contra una carta joven del tricolor, Juan Pablo López Marún, ex Gerente Estatal de Telecomm en Guanajuato.El candidato presidencial del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, ya tiene responsable de su campaña en Guanajuato, se trata de Luxana Padilla Vega, exdiputada local y Secretaria de Promoción Política de la Mujer en el Comité Directivo Estatal del PAN. El nombramiento lo realizó en días pasados el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda.El que apareció en el fervor de los días santos para aclarar que nada con Morena, es el exalcalde panista de Silao, Gerardo Valdovino. Es que una lista preliminar de la coalición “Juntos Haremos Historia” lo ponía como posible candidato en el distrito 9, pero nanais. Jura y perjura, como lo destapó a fines de 2016, que todo su respaldo es para Diego Sinhué.Hoy en sesión extraordinaria del Ayuntamiento toma protesta como regidora por el PRI, Sandra Carmona. Lo hace para ocupar la licencia solicitada por Norma López Zúñiga, quien ya inició campaña como candidata a la diputación federal por el distrito 06.Sandra es esposa del regidor Salvador Ramírez Argote, quien también en las siguientes semanas tomará licencia para hacer campaña por una diputación local por el distrito V.