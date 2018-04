Los lectores opinan

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desconozco la identidad de dos lectores que me hicieron llegar su posición política en torno al presente proceso electoral.Cuando he tenido la oportunidad, como en la actualidad, de conducir programas de radio o de televisión, he disfrutado experiencias inolvidables al facilitar el micrófono o las cámaras a quienes lamentablemente no tienen acceso a los medios de difusión masiva. En esta ocasión le cedo la “pluma” a dos autores anómimos, cuya identidad ignoro, no así su amor por México, pasión que comparto al igual que sus siguientes puntos de vista de los que dejo constancia en esta breve entrega semanal:“Después de leer los comentarios en referencia a las elecciones, tal parece que México se hubiera derrumbado ayer. ¿Por qué esa recurrente visión colectiva fatalista anti-mexicana? Somos expertos en el auto-boicot.“Aunque no lo crean, el día de hoy también pasaron muchas cosas buenas en el país, de hecho, cientos de miles de cosas buenas, por ejemplo… Hoy, 3 millones de universitarios fueron a clases sin pagar un centavo… Hoy, OXXO instalará más de 600 gasolineras gracias a la reforma energética… Hoy, Diconsa llevó todo tipo de abarrotes a las comunidades más alejadas del país…Hoy, el Seguro Popular brinda seguro de gastos médicos mayores a toda la población… Hoy, México construye uno de los aeropuertos más modernos del planeta… Hoy, puedes contratar un plan telefónico móvil ilimitado de llamadas por $180 pesos al mes, gracias a las reformas en telecomunicaciones… Hoy, México es de los 10 primeros exportadores del mundo… Hoy, la Secretaría de Economía abrió una convocatoria de apoyo financiero a pequeñas industrias… Hoy, se instaló en La Venta III, otro parque eólico para producir energía limpia… Hoy, el gobierno le paga la beca en el extranjero a 25 mil estudiantes… Hoy, Probosque va a donar 100 mil árboles… Hoy Sectur prohibió un mega proyecto Chino en BCS por razones ambientales… Hoy, Querétaro se consolida como potencia mundial en la industria aerospacial… Hoy, más de 30 millones de turistas visitan México, somos el destino #9 del mundo… Hoy, México moderniza 4 de sus puertos más importantes… Hoy, miles de cosas más…“Pero además, piénsalo, hoy millones de mexicanos, como tú y como yo, salimos a las calles a trabajar dignamente, a poner nuestro granito de arena, a estudiar para tener un mejor futuro. ¿Por qué el afán de publicar y comentar todo lo malo? ¿Por qué no mejor nos dedicamos a investigar y comentar lo bueno? ¿Necesitamos un cambio de gobierno? Por supuesto que sí. Para eso, necesitamos un cambio de ciudadanos”. (Final de la cita).Si estás harto de la corrupción que devora a este país por los cuatro costados; si ya no toleras la impunidad ni soportas el destino avieso de tus impuestos que pagas para sostener al gobierno, entonces, si ya estás dispuesto castigar a un México inocente ¿qué culpa tiene México?, por el uso indebido y hasta ilícito de los tributos, en ese caso, si todavía insistes en apuñalar a la patria, lee las afirmaciones de otro lector anónimo de mi más cara admiración:“Un creyente de AMLO me dijo que le diera tres buenas razones para no votar por él y pues le di más de diez:“Bejarano, Padierna, Batres, Gabriela Cuevas, Cuauhtémoc White, Barbosa, Imaz, Noroña, John Ackerman y su amenaza: “Si no gana AMLO hay chingadazos”; Poniatowska y su desprecio a los indígenas, los hijos de AMLO, vividores y ninis como el papá, el PT, CNTE, su frase: “Si gano es legal, si pierdo es fraude”; su alianza con el yerno y el nieto de Elba E.Gordillo; la complicidad y admiración de Morena por el régimen Venezolano de Chávez y Maduro, Sergio Mayer, Sheimbaum, Ebrard y el mayor fraude en la historia de la obra pública en México, la línea 12 del metro, Monreal, deuda del Gobierno del DF, la más alta del país, intolerancia, cerrar Reforma tres meses y quebrar cientos de negocios, ponerse una banda presidencial y jurar en el Zócalo, lo que hace cuestionar su equilibrio mental y emocional, gobernar el DF por medio de “Bandos” (decretos) para evitar el trámite legislativo, o ser tener que pasar por la asamblea de representantes al estilo Hugo Chavez en Venezuela, y sacar a la gente a la calle a preguntarle a mano alzada temas que conciernen a expertos. (¿Qué va a saber una señora que vende quesadillas de ingeniería petrolera?). Tomar pozos petroleros, confrontar mexicanos entre sí, amnistiar a criminales; Iguala y los 43… su advertencia de cancelar la reforma educativa, derogar las reformas estructurales y cancelar el nuevo aeropuerto; regalar dinero ajeno a manos llenas; exceptuar el examen de admisión en las universidades y academias; desmantelar Cisen, configurar como una sola fuerza al Ejército y a la Marina y ponerles el sospechoso nombre de Guardia Nacional como la Guardia Nacional Bolivariana; ocultar el costo y los gastos del Segundo Piso y dejar reservada esa información hasta 2024, además de sus años como activo priísta en Tabasco…” (Hasta aquí la cita.)Agradezco las comunicacones de ambos lectores. Estemos atentos al desarrollo de los acontecimientos. No votemos con el hígado ni con las vísceras, hagámoslo con la cabeza fría, helada, antes está la patria. 125 millones de mexicanos no podemos darnos el lujo de volver a equivocarnos…