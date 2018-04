Prometen todos los candidatos detener la violencia

“Guanajuato no es una isla, se ha visto inmerso en esta dinámica de violencia”, dijo en presencia de Ricardo Anaya en un mitin en Celaya.

“La prioridad de mi agenda, en la campaña y mi gobierno será la seguridad”, afirmó Diego que hoy presentará su proyecto base en la materia.



“Nos duele lo que pasa en Guanajuato, la seguridad, la paz, la tranquilidad no tiene colores, nada más necesitamos amor a nuestro estado”, reiteró.

Con más deurge frenar la violencia en el Estado.Todos los candidatos lo saben, desde, candidato a la presidencia del país por la coaliciónque estuvo este domingo en Guanajuato, refrendó este domingo que laEn la capital del estado el candidato priista, Gerardo Sánchez , aseguró queAfirmó que el gobernador actualy prometió queEl ex panista , ahora candidato de Morena a la gubernatura,. En Dolores Hidalgo ofreció “cambiar de fondo la estrategia de combate a la inseguridad. El modelo está fallido, necesitamos trabajar en la prevención y prevenir, no regalar iPad, gorras y playeras, eso no es prevenir, eso es hacerse tonto”.Y en la Plaza Victoria de Silao Felipe Arturo Camarena destacó su experiencia como