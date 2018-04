, asegura Laura Lotem, mientras a lo lejos se escuchan detonaciones de misiles.Al servir guacamole, quesadillas, mole con pollo y arroz en el jardín de su casa en el Kibutz de Nir Yitzhak, al sur de Israel, Laura recuerda que llegó a ese país cuando tenía 17 años, tras participar en las macabeadas —un tipo de olimpiadas entre la comunidad judía de todo el mundo—, entonces decidió migrar y dejar a su familia en México, para iniciar una nueva vida en "la tierra prometida".

el miedo de regresar a su país de origen es tanto que prefiere vivir bajo la amenaza constante de un bombardeo



"En México no hay seguridad personal, cualquiera puede matarte en la calle o meterse a tu casa y matarte sin que nadie haga nada. No hay protección, el ladrón es amigo del juez, la justicia en México es de quien paga por ella, no hay quien responda. Es una jungla".

tras el reconocimiento del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Jerusalén como la capital de Israel y el anuncio de que se trasladará la sede de la embajada de su país a esa ciudad, la tensión en la zona ha crecido y los "bombazos" se han incrementado, así como la presencia militar en la zona.



"Estamos acostumbrados a que se escuchen las detonaciones, se ha vuelto algo cotidiano para nosotros, pero después del anuncio de Trump la situación se ha vuelto más tensa, hay más militares en los límites del Kibutz y se escuchan más bombazos", explica.

A cuarenta años de establecerse en Israel, Laura no duda en rechazar cualquier posibilidad de vivir nuevamente en México; comenta que; el kibutz donde habita se encuentra tan sólo a 31 kilómetros de la franja de Gaza y de Egipto, sitio donde la tensión entre los Estados palestino y egipcio genera ataques constantes con misiles entre ambos territorios.La impunidad, la corrupción y la desconfianza que siente hacia las autoridades son las razones por las que Laura ha decidido permanecer en el Kibutz donde vive con su pareja, Abner, desde hace cinco años; explica que la vida es muy tranquila y se ha acostumbrado a los bombardeos:mientras muestra el refugio contra bombas en su casa.Laura reconoce que vivir tan cerca de una zona bélica que de pronto puede ser atacada por un grupo terrorista o puede caer un misil es estar bajo la amenaza constante de que en cualquier momento puede terminar su tranquilidad; sin embargo, asegura que"Tengo familia regada por toda la Ciudad de México, en la colonia Irrigación, en la Miguel Hidalgo, en la Guadalupe Tepeyac, en el Centro Histórico, ahí tenemos varios negocios; les he dicho que se vengan, pero no han querido. Mis padres, mis tíos y mis hermanos están en México, los visito cada que puedo", dice.Laura menciona queMientras toma un totopo y le unta guacamole, comenta con nostalgia que lo que más extraña de México es su comida, su gente y sus tradiciones. Asegura que le gusta mucho su país de origen, por la calidez de sus habitantes, el sabor de sus alimentos y sus recursos naturales, pero la inseguridad en gran parte del territorio la convencen de no regresar.expresa Katia Hubermann, quien a sus 20 años ha decidido establecerse en Israel para poder continuar con su carrera artística en la pintura.Con sólo diez meses de haber llegado a Israel y vivir en el Kibutz, Laura afirma convencida que se establecerá en el país que se fundó en 1948 bajo la premisa "todos los judíos del mundo serán recibidos" y comenzará una nueva vida. Desde niña, recuerda, su padre y su abuelo le contaron sobre su experiencia al vivir en esa nación y de haber sido voluntarios en un kibutz, por lo que siempre fue uno de sus sueños conocer el lugar del que tanto le hablaron sus familiares.

Pese al peligro constante que significa vivir a sólo 40 kilómetros de la ciudad de Gaza y de Egipto, territorios en constante conflicto armado, la joven de 20 años dice sentirse más segura en su nuevo hogar.



"Puedo caminar sin miedo por las calles sin que nadie me chifle y me diga `güerita´, me siento segura. No me da miedo caminar de noche por las calles o en el transporte, lo cual no sentía en México. Continuamente sentía el miedo de salir a la calle, más por ser mujer, porque últimamente se incrementó la violencia contra las mujeres".





"Si eres judío, es muy fácil el trámite. Aquí hay muchas oportunidades, en México no hay muchas posibilidades para los artistas; siempre he sido muy independiente, mis padres apoyan la decisión que he tomado, me encanta México, extraño su folclor y sus costumbres, pero me siento muy contenta y segura".

Aunque nació en la Ciudad de México, Katia pasó la mayor parte de su vida en Oaxaca; su interés por las artes lo heredó de su padre, quien es músico.. Cuando juntó el dinero e hizo el trámite para ser voluntaria en el Kibutz de Nir Yitzhak, tomó sus maletas y se fue."Apenas llevo 10 meses aquí, pero la gente me ha recibido muy bien, me ha apoyado mucho y me ha hecho sentir como en casa, es como ser parte de su familia. Siento el respaldo de las familias del kibutz, he aprendido mucho y la experiencia ha rebasado mis expectativas", dice la artista.Katia asegura que no es sencillo acostumbrarse a las detonaciones de bombas que se escuchan en su nueva residencia.Al mostrar sus pinturas en el kibutz, donde plasma animales con diseños similares al de los alebrijes, Katia comenta que ha comenzado a vender sus pinturas por internet y poco a poco las han ido comprando.Considera que en Israel hay muchas oportunidades de crecimiento y de desarrollo en cualquier área. Mientras acaricia a una de las cabras del zoológico, detalla que ha comenzado el trámite para obtener la ciudadanía israelí.