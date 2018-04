Impondrán cuotas a jueces de EU para acelerar deportaciones

"Un estándar que su sindicato llamó un paso sin procedentes que puede socavar la independencia judicial".

no hay otro tribunal en donde sus jueces estén sujetos a cuotas y plazos individuales como parte de sus evaluaciones de desempeño.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La administración del Presidente estadounidense Donald Trump buscaSegún el diario "The Washington Post", el Gobierno actual de Estados Unidos busca que los jueces procesen los casos de los migrantes más rápidamente mediante el establecimiento de un sistema de cuotas vinculado a sus revisiones anuales de desempeño.El medio estadounidense detalló que con esta medidacon esto podrán recibir una calificación de "desempeño satisfactorio". Dice la nota informativa:A través de un documento interno, el Fiscal general Jeff Sessions dio a conocer que evaluará el desempeño laboral de los jueces migratorios en relación con el número de casos sobre migrantes que cierren al año.Agregó que estos nuevos criterios de evaluación empezarán a funcionar el próximo 1 de octubre, según el "The Wall Stret Journal". El vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Devin O'Malley explicó que los jueces de migración completaron 678 casos en un año, sin embargo hay quienes superan los mil casos.Detalló que los jueces que no cumplan con sus cuotas podrán apelar a los supervisores si sus números no alcanzan el objetivo que impuso el Departamento de Justicia.Por su parte, el juez A. Ashley Tabaddor, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, explicó al diario estadounidense que el sistema de cuotas podría presentar un problema "apelable" que conduciría a nuevos desafíos legales.agregó.Dijo que