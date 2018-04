Responde China a Trump 'con la misma moneda'

lo que está por venir si su administración sigue decidida a comenzar una temida guerra comercial entre las dos mayores economías del planeta.

“Imponer un arancel alto a estos productos terminaría convirtiéndose en la práctica en un impuesto sobre las compras estadounidenses de la electrónica de consumo”,

China hizo efectiva este lunes su promesa de responder a los ataques de Trump a parte de su sector exportador con la misma moneda.en un intento de advertir al Presidente estadounidense deLos aranceles entran en vigor este lunes y afectan, como adelantó el Ministerio de Comercio hace diez días en una lista provisional, a importaciones procedentes de Estados Unidos valoradas en 3 mil millones de dólares, un volumen equivalente al daño que sufrirá el sector acerero y del aluminio del gigante asiático por las tarifas impuestas por Trump.Otros, entre los que se encuentranestarán sujetos a una tasa del 25 porciento.El Ministerio de Comercio chino no escondió la razón detrás de las subidas. En un comunicado en su página web, Pekín acusó a Estados Unidos depor el hecho de que los aranceles al acero y al aluminio afectan solamente a ciertos países (se eximió a otros en el último momento), y aseguró que la opinión pública china ha pedido “que el Gobierno tome medidas para salvaguardar los intereses de la industria y del país”.El presidente de Estados Unidos ha amenazado con imponer más aranceles a otros productos chinos por valor de más de 50 mil millones de dólares, una medida con la que pretende reducir el inmenso déficit comercial que su país mantiene con el gigante asiático y a raíz de lo que considera un supuesto robo de propiedad intelectual por parte de China. Trump anunciaría las nuevas tarifas esta misma semana, queDe aprobarse, los expertos coinciden en que Pekín respondería de forma similar,Tampoco se descartan medidas no arancelarias, como por ejemplo dificultar la actividad de las empresas estadounidenses que operan en China, limitar aún más las áreas de inversión o incluso la posibilidad de vender parte de la deuda pública deEU que está en manos de Pekín.China insistió este lunes en que las diferencias comerciales entre ambos países deberían resolverse “mediante la negociación y el diálogo”. Pero por ahora apenas hay señales de que Washington y Pekín estén inmersos en negociaciones que eviten una nueva y mucho más amplia ronda de aranceles.La semana pasada, la nueva cabeza pensante del renovado ejecutivo de Xi Jinping, Liu He, advirtió al Secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, que su país estaba dispuesto a defenderse de las tarifas estadounidenses y pidió que ambos lados “sigan siendo racionales”.Extender estos aranceles a productos con más peso en el comercio bilateral (3 mil millones de dólares es solamente una parte mínima del total de mercancías intercambiadas) se antoja complicado para ambos lados. Trump estaría dispuesto a apuntar hacia sectores de alta tecnología que Pekín considera estratégicos en su plan de modernización industrial “Made in China 2025” como lasEl gigante asiático supera a Japón como el mayor exportador del continente de productos de alta tecnología y produce, por ejemplo, el 70 porciento de los teléfonos móviles, ordenadores portátiles o equipos de telecomunicaciones de todo el mundo.ilustra la consultora Capital Economics.La amenaza de la soja, el mayor producto agrícola exportado desde Estados Unidos a China, tiene también sus inconvenientes. El principal, según Capital Economics, es que