El Departamento de Justicia de Estados Unidoscon el objetivo de acelerar las decisiones de deportación y reducir un retraso.Las nuevas cuotas que los jueces deben cumplir,, siguen otras directrices del departamento para agilizar el manejo de los casos.que deben ser deportadas permanezcan dentro de Estados Unidos.El sindicato que representa a los jueces de inmigración respondió que, mientras que los abogados advierten que influirán indebidamente en las decisiones de los jueces.Los nuevos estándares, revisados por The Wall Street Journal,En un correo electrónico enviado a los jueces el viernes,de los tribunales de inmigración.Bajo las nuevas cuotas,En los últimos cinco años,Pero había un rango, dijo, con algunos jueces completando hasta mil 500 casos en un año.Además, se les exigirá que cumplan con otras métricas, dependiendo de su carga de trabajo particular.. Otra métricaLos abogados de inmigración y el sindicato que representa a los jueces advirtieron que las reglas presionarían a los jueces para que resuelvan los casos rápidamente a expensas de escuchar pruebas que podrían ayudar a los acusados que intentan permanecer en Estados Unidos.

A. Ashley Tabaddor



"Esta es una receta para el desastre", dijo A. Ashley Tabaddor, un juez de inmigración en Los Ángeles, que es presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

"Como mínimo, vas a afectar la percepción de la integridad de la corte".

Los funcionarios sindicales también se quejaron de que no se les habían dado los detalles necesarios para determinar cómo se calculará el rendimiento.Y dijeron que algunos jueces, por ejemplo,O'Malley aseguró que la carta del viernes a los jueces dejó en claro queLas cuotas son el esfuerzo más importante, pero no el primero, del Departamento de Justicia para presionar a los jueces de inmigración para que se muevan los casos más rápidamente.En julio pasado, elEn diciembre, Sessions escribió un memorando argumentando que la adjudicación oportuna y eficiente de los casos de inmigración sirve al interés nacional.A diferencia de los jueces en los tribunales ordinarios, los jueces de inmigración trabajan para la rama ejecutiva del Gobierno, en este caso el Departamento de Justicia.según datos de la Universidad de Syracuse.El sindicato de jueces advierte que imponer cuotas en última instancia podría exacerbar el atraso al alentar a las personas a apelar las decisiones y argumentar que el juez no les dio el tiempo suficiente para presentar su caso porque estaba tratando de cumplir con una cuota.Greg Chen, director de asuntos gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que

Greg Chen



"Estos no son simples objetivos", dijo. "Esto significa que tu trabajo depende de tu capacidad de ingresar en estos niveles".