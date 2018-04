Empresarios vencen a Leones Negros

2018-04-02 10:00:34 | KAREN GUERRERO | San Francisco del Rincón

Agradecieron el apoyo de la afición./Foto: Karen Guerrero.



La escuadra de “Empresarios del Rincón” recibió en la Unidad deportiva Independencia a sus similar de Leones Negros de la U. De. G de Lagos de Moreno para sostener el enfrentamiento de la jornada 34 de la Tercera División Profesional.

En esta ocasión el conjunto del técnico José Galván que buscaba regalarle un triunfo a sus afición estuvo conformado por Elián Guerrero en el arco, Martín Lázaro, Leonardo Porras, Saúl Estudillo y Antonio Santos en la defensa, en medio campo Carlos Cortés, René Aparicio, Jorge Palma y Jassiel Ruiz, en el ataque Brayan Valadez y Alexis López.

En los primeros toques del esférico el partido pintaba por demás dinámico, cuando corría a penas el minuto 8 Brayan “Caballero” Valadez puso al frente a los de azul y rojo con una buena definición, pasó solamente un minuto cuando el “enrrachado” Brayan Valadez volvió a dar un tanto más para “Empresarios” era el dos por cero.

Sin embargo, los Leones Negros poco a poco despertaron y crecieron en el encuentro, hasta que lograron algunos espacios, por la banda de la izquierda hasta el área donde el universitario Pablo Tafoya metió un disparo que se fue a ras del pasto poniendo el descuento.

El primer tiempo aún contaba con algunos minutos y el cuadro de Galván buscaba aumentar el marcador, nuevamente el dorsal 11 de “Empresarios” Brayan Valadez tuvo al menos dos oportunidades claras de gol frente al arquero pero entre desvíos y atajadas no caía el gol, el atacante del Rincón no descansó hasta que puso el tercer gol para su conjunto y el triplete con su firma.

Tuvo una gran actuación, el tanto lo culminó realizando un libre remate a un costado del arquero.

Ya para el complemento, el conjunto visitante entró deseoso de quedarse con el triunfo, se colocó de buena forma en zona defensiva, además de crear diversas jugadas de gol, pero fue hasta que un remate de larga distancia que pegó en el poste izquierdo de Elián para luego meterse y hacer el segundo gol para la U. De. G.

Aunque “Empre” buscó hacer daño, ya no pudieron mover el marcador, pues tenían encima a los rivales, el duelo se tornó aún más emocionante en los minutos finales, sin embargo las redes ya no se movieron y el conjunto del Purísima triunfó, llegó a 43 puntos en el torneo.

Mañana viajarán a Zacatecas para enfrentar a Mineros de Fresnillo en la jornada 35.