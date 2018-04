Encuentran pruebas para dejar en prisión a 'El Chayas'

“Cuando iba de regreso a su casa con unos amigos, llegó a la tienda que está a 4 casas del número 120 de la calle Sonora para comprar cigarros, pero vio sobre la calle en sentido contrario una camioneta que dijo ya conocía, porque es en la que andaba “El Calabazo” quien se junta con “El Carpio”, pudo identificar a los que no llevaban capucha, ahí vio al “Isaí” a quien dijo conocer bien porque con anterioridad su hermano y él tuvieron un altercado por una bicicleta”.



A pesar de presentar la declaración de 6 testigos que afirman que Isaías Saldaña Gómez no participó en los crímenes ocurridos en San Francisco y Purísima del Rincón, el juez decretó vincularlo a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa por los hechos ocurridos en El Lllano.El Ministerio Público tiene 3 meses para recabar más pruebas en contra del comerciante de mariscos, “El Chayas”, mismo tiempo que los 3 abogados del inculpado aprovecharán para recabar indicios a favor.La defensa de “El Chayas” expuso la declaración tanto de empleados, familiares y conocidos del imputado a fin de buscar que el juez no lo vinculara a proceso por el crimen ocurrido el 9 de febrero del año pasado en la colonia El Llano, en San Francisco del Rincón.Sin embargo, después de 4 horas, el juez resolvió a favor del Ministerio Público, decretando auto de vinculación a proceso y un plazo de 3 meses como para investigación complementaria.Cabe recordar que en la audiencia inicial llevada a cabo el miércoles pasado, el Ministerio Público reveló de la carpeta de investigación que había por los menos 4 testigos presenciales que pudieron ver y reconocer plenamente a algunos de los hombres que irrumpieron esa tarde en la casa ubicada en el número 120 de la calle Sonora en El Llano.“Algunos usaban capucha, pero los que no usaban fueron reconocidos como “El Carpio”, “El Mauri”, “El Lobo o el Lobito”, “El Calabazo o Calabaza” y “El Isaí o Isair””, reveló la fiscalía ante el juez ese día.De esos testigos obtuvo el Ministerio Público que “El Carpio”, “El Lobo”, “El Calabazo” y “El Isaí” trabajan para “El Chago”.“”El Chago” dejó claro que esas personas eran sus sicarios, es lo que la testigo declaró”, dijo el Ministerio Público.Uno de los testigos presenciales fue el hermano de Manuel Antonio, un menor de edad de nombre Josué quien había salido de su casa y al regresar vio los rostros de los presuntos responsables.Los testigos y el Ministerio Público se han referido a Isaías Saldaña Gómez como “El Isaí/Isair”.La esposa de Manuel, Nancy Berenice, recibió disparos que la mantuvieron delicada de salud, uno de ellos en el cuello.Tras la masacre, los presuntos responsables dejaron una cartulina con una amenaza para todos aquellos que apoyen a “Los Carranza” o que estuvieran de chapulines.Sin embargo, el juez encontró pruebas suficientes para dejarlo en prisión hasta que culmine el tiempo de investigación complementaria y se llegue a un juicio.