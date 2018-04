Consejos a Diego I

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de ver los desangelados “arranques” de campañas del PRI y de Morena, hago un pronóstico: Diego Sinhué, del PAN, va a ganar la elección en Guanajuato...R- Grrr, no puedes decir eso, mi Santias, el que el PRI haya mandado un bulto como Gerardo Sánchez, representante del corporativismo manipulador del tricolor, para agandayarse las candidaturas en el estado y ser el candidato a gobernador y que Morena se haya empanizado con el Sr. Ricardo Sheffield Padilla, después de darle “cuartelazo” a la primera elegida por el “dedito” de AMLO, la morenista Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y de quitarle las ilusiones al expriísta Miguel Ángel Chico, quién fue la segunda opción para traicionar a Antares, no quiere decir que Diego Shinué la tenga ganada...S- ¿Quieres apostar, mi Rufo? ¿O acaso crees que Felipe Arturo Camarena, candidato del servil partido Verde puede dar el campanazo?R- Auuu ¡Claro que no!, y no seas tu el gandaya apostando casi sobre seguro.S- Pues en lo personal acepto apuestas hasta de diez mil pesos durante el mes de abril, mi Rufo; así de seguro estoy de que Guanajuato seguirá siendo “azul”. Lo que en mi opinión convierte el reto de Diego, no en si va a ganar o no, sino: ¿con cuántos votos y como va a ayudar a la candidatura de Ricardo Anaya?, y ya encarrerado, en que puede avanzar para que desde el primer día su gobierno muestre eficacia.R- Visto así, mi Santias, creo que Diego debe priorizar el campo.S- ¡Así es, mi Rufo! y dado su discurso en Xichú, de compromiso con las comunidades, creo que Diego debe incorporar al sector social, comunidades indígenas y grupos vulnerables a la modernidad, pero de ello hablaremos el fin de semana.R- Guarraguauuu, mi Santias; creo que por ahí va la jugada para transitar del sector asistencial al sector productivo a miles de guanajuatenses, hoy en estado de indefensión ante la competencia globalizada ¿Alguna otra sugerencia?S- Pues ya junto con pegado, compartiría con el candidato las reflexiones de económicas de Raymundo Campos (@rmcamposvazquez), lo cito:“Tener como prioridad crecimiento económico pro-pobre. Buscarlo activamente.1) La movilidad social en México es prácticamente nula. Si naces pobre o rico mueres con ese estatus económico. Condiciones de origen marcan cómo te va en la vida.2) El salario mediano es bajo y no crece. Aunque hemos crecido, esto no se refleja en mejoras salariales. La participación laboral de las mujeres es baja y se ha estancado en los últimos años. Urge reconocer estos problemas y hacer algo.3) La pobreza no ha cambiado sustancialmente desde 1992, a pesar de las ganancias en crecimiento. No tenemos crecimiento económico pro-pobre. Eso es cambiar el rumbo para mí. Por increíble que parezca no lo hemos hecho, y creería que sí hay muchos que creen que no deberíamos buscarlo.4) Desigualdad regional aguda. Chiapas es una tragedia silenciosa. El Sur (Ch,Gro,Oax) lleva estancado 25 años (Lo mismo para el noreste de Guanajuato: Xichú, Atarjea, etc.) Si bien becas y transferencias monetarias ayudan en cierta medida, no pueden hacer todo el trabajo. Se requiere mucho más. Necesitamos cambiar, y buscar activamente crecimiento económico pro-pobre.El problema es complejo, habrá cosas que funcionen y otras que no. Necesitamos experimentar e ir definiendo el rumbo. Creo que con transferencias se ha intentado, no tanto con infraestructura o al menos (no con) el empuje que desearía.”Queda para la reflexión del candidato y su equipo.R- Auuu, ¿y si pierdes las apuestas y no gana Diego, mi Santias?S- Pues entonces que queden las propuestas para quienes vayan a gobernar a Guanajuato y a México a partir de finales del 2018, mi Rufo, mientras yo me quedo más pobre por andar de apostador… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.