Adiós al desempate

2018-04-03 14:41:05 | AGENCIA REFORMA

'Canelo' Álvarez confirma la cancelación de su segunda pelea con Gennady Golovkin

Saúl Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarían en Las Vegas el cinco de mayo. / Foto: MexSport



La "Canelo"-Golovkin 2 se cancela.



El mexicano Saúl Álvarez lamentó todo lo que está pasando con el caso del clembuterol y agradece el apoyo que ha tenido de sus fanáticos, y recalcó que es un peleador limpio.



"Canelo" dio positivo por clembuterol el 17 y 20 de febrero en dos exámenes voluntarios realizados por la VADA. Esas pruebas se le realizaron cuando estaba en Jalisco. Después se le realizaron más pruebas y en todas salió negativo.



Vía telefónica, "Canelo" dijo que lo más importante por ahora es aclarar la situación.



"Respeto a mi deporte, me respeto a mí, y quiero decir que lo más importante es aclarar la situación. Me he hecho más de 90 exámenes en mi carrera y todos han salido negativos", dijo el púgil mexicano.



Previo a la declaración de "Canelo", Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, anunció que el pleito ante Gennady Golovkin del 5 de mayo en Las Vegas queda cancelado.



Que por las reglas de la Comisión Atlética de Nevada ven complicado que dejen pelear el mexicano, por lo que ahora el púgil deberá de presentarse el 18 de abril a la audiencia para escuchar su posible castigo.



"Me volví a someter a exámenes, pruebas y hoy por hoy arroja negativo, como todas las veces que he hecho exámenes en mi carrera y respeto las reglas de Nevada", añadió Álvarez.



"Quiero agradecer la muestra de apoyo a los aficionados. Estoy sorprendido de todo lo que ha pasado. y lamento que esa traiga dudas hacia mi persona, soy un atleta limpio. Quiero ofrecer disculpas por todos los inconvenientes", dijo.



Gómez comentó que esperan que Saúl pueda regresar a pelear en agosto o septiembre, pero de rival o fechas exactas habría que esperar hasta la audiencia.