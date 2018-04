Cancelan pelea de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin

2018-04-03 19:44:16 | EL UNIVERSAL

El boxeador mexicano decidió no continuar con su plan de preparación para la pelea que estaba programada para el próximo 5 de mayo ante GGG

El Universal.



Saúl Canelo Álvarez decidió que no continuará con su plan de preparación para la pelea del 5 de mayo contra Gennady Golovkin por lo que la pelea de desempate queda cancelada.

El presidente de Golden Boy Promotions Eric Gómez habló con Canelo de las pocas posibilidades que hay de que el combate se mantuviera en pie por lo que decidió derrumbar el pleito que se efectuaría en la Arena T-Mobile.



“Vamos a cancelar la fecha del 5 de mayo en este momento, hay una audiencia para el 18 de abril con la Comisión y desafortunadamente no habrá tiempo para promover para el 5 de mayo”, dijo Eric Gómez.

El boxeador mexicano habló por primera vez ante los medios de comunicación y dio a conocer su postura luego de que la Comisión Atlética de Nevada lo suspendió por dos exámenes antidoping en los que arrojó positivo por clembuterol.

"Quiero decirle a los medios, a los fans, que nunca los he defraudado."A pesar de que no son obligatorios los exámenes los hago voluntariamente, y siempre habia salido negativo. En esta ocasión se dio un porcentaje mínimo de clembuterol, y es algo que le ha pasado a muchos deportistas”, sostuvo Saúl Alvarez.

Canelo falló a dos pruebas voluntarias a las que se sometió en febrero y reiteró su inocencia.

"Respeto a mi deporte, me respeto a mí, y quiero decir que lo más importante es aclarar la situación. Me he hecho más de 90 exámenes y todos han salido negativos”.

El mexicano alegó que el positivo se debió a consumo de carne contaminada y acatará la sanción que le imponga la Comisión Atlética de Nevada.