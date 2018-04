Álvar desconoce queja alguna de Elementos de Seguridad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El secretario de Seguridad en el Estado, Álvar Cabeza de Vaca, aseguró no tener conocimiento de queja alguna elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, a pesar de que por la mañana y durante varias horas los elementos realizaran un “paro” de labores para exigir mejores condiciones, luego de la muerte de 2 de sus compañeros.Ante la insistencia de uno de los reporteros luego de las declaraciones que han dado elementos en Salamanca, quienes incluso aseguran tener que pagar copias, el secretario contestó enérgico, “eso lo dice usted, yo he hablado con los elementos, y no tengo conocimiento de lo que usted afirma”.En este sentido, el funcionario desacreditó las declaraciones de los elementos que se manifestaron en las instalaciones de la Policía Procesal y quienes prefirieron hacerlo en anonimato para evitar represalias.remarcó.Aseguró que los procesos son transparentes y estar abierto a recibir cualquier tipo deAclaró que pese a los hechos que se han registrado, el Mando Único permanecerá en Salamanca.