Descarta candidata del PT renunciar a candidatura

Gloria Lizbeth Delgadillo Islas, candidata al senado por el Partido del Trabajo (PT), afirmó que en esta ocasión no renunciará a la postulación tal como ocurrió hace dos años cuando fue candidata a la gubernatura de Hidalgo.



En conferencia de prensa, la aspirante del partido de la estrella justificó que la renuncia que hizo a la candidatura a la gubernatura (una semana antes de arrancar campañas) se debió a un problema familiar.



“En esta ocasión seguiré en el proyecto y quiero representar la voz de las personas y desaparecidos en el estado”, por ello “vamos a activar la Ley de Desaparición a nivel nacional, exigir desde la tribuna que esta no sea letra muerta y permee en los estados”, expresó Delgadillo Islas.





De acuerdo con datos de la propia candidata, quien presiden el Colectivo Juntos Por Hidalgo, en México se calcula que hay 80 mil personas desaparecidas, de las cuales, uno de cada 10 se denuncian.



“Por eso es que he luchado por que exista una ley de desaparición para que tengamos un sistema de búsqueda y un registro de desaparecidos, porque hoy no existe. Hoy no sólo desaparecen niños, jóvenes y mujeres, también hombres”, indicó.



Acompañada de Máximo Jiménez Ramírez, candidato a la primera fórmula al Senado, ambos coincidieron en atender desde la cámara alta del Congreso de la Unión el tema de la erradicación de la corrupción a fin de enderezar las instituciones en el país.