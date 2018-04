UFIC amenaza voto de castigo para el sol azteca en el Valle del Mezquital

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Integrantes de la Unión de Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) de Ixmiquilpan amagaron con dar voto de castigo a la candidata de la coalición que conforman PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Margarita Ramos Villeda, quien hasta la fecha no ha considerado a dicha organización así como a otras facciones del sol azteca en el municipio.Juan Ortiz Simón, dirigente regional de la organización, explicó que hasta el momento Ramos Villeda no ha buscado ningún acercamiento, bajo el argumento de que no cuenta con recursos."No es posible que no quieras cultivar el grano y solo quieras llevarte la cosecha", dijo Ortiz Simón luego de que la candidata, en reunión con el dirigente municipal, solicitó apoyo y una vez en el Congreso no retribuyó a quienes la ayudaron.Prueba de la ruptura, dijo, fue el arranque de campaña que tuvo el pasado domingo a un costado de la Iglesia del municipio donde se notó la ausencia de tribus perredistas.