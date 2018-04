China responde a amenazas comerciales de EU con aranceles

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gobierno de China impuso aranceles en frutas, carne de cerdo, químicos, diodos de emisores de luz, motocicletas y dispositivos dentales, en respuesta a las tasas instauradas por Washington sobre las importaciones de acero y aluminio.El país oriental decidió responder de esta forma a las declaraciones de Donald Trump del 22 de marzo, en las que, anunció, impondría nuevos aranceles a una serie de productos chinos por valor de 60 mil millones de dólares.De esta forma, Pekín anunció su intención de aplicar aranceles de entre 15 y 25 por ciento sobre una lista de productos estadounidenses si no alcanzaba un acuerdo con Washington; por su parte el Ministerio de Comercio Chino argumentó que los derechos de aduanas impuestos a las importaciones de acero (25%) y aluminio (10%) fueron hechas en nombre de la “seguridad nacional”.Wilbur Ross, secretario estadounidense de Comercio, dijo que las declaraciones de las nuevas sanciones en aranceles del presidente Trump eran el “preludio a una serie de negociaciones”; a estas declaraciones se sumaron las acusaciones del mandatario estadounidense a Pekín por beneficiarse del sistema de coempresas impuesto a las compañías extranjeras que se instalan en China, para robar las innovaciones tecnológicas americanas.Lo anterior, pese a las medidas tomadas por Estados Unidos para no atacar productos agrícolas importantes como la soya ni a las compañías más grandes como Boeing, ámbitos comerciales que se podrían ver afectados tras la imposición de los aranceles.Durante la semana pasada, el gobierno chino insistió mantener una relación cordial, por lo que recomendó al gobierno de Trump no abrir una “caja de Pandora”, en referencia a una posible guerra comercial.El mandatario estadounidense declaró que busca reducir el déficit comercial de Estados Unidos con respecto a China, de 375 mil 200 millones de dólares en 2017, según las aduanas del país chino.