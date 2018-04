Contraloría resolverá tres irregularidades de delegados en Tula

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Derivado de la entrega-recepción de delegados, la dirección de Contraloría municipal de Tula inició tres procedimientos basados en las observaciones que se registraron, afirmó el titular del área Emmanuel Chacón Estrada.En entrevista, el funcionario recordó que en caso de tener observaciones en cuanto a la documentación o bienes muebles propiedad del ayuntamiento, además de atribuciones que no son propias de los delegados, pueden generar un procedimiento de responsabilidad administrativa.El proceso inicia cuando los delegados ingresan observaciones específicas y se manda llamar a los funcionarios salientes para que las subsanen y, en caso de que no sea así, se siguen dos criterios: si la irregularidad es considerada leve, se subsana en la Contraloría, pero sí es grave se inicia un proceso ante el tribunal administrativo o un procedimiento penal.Recalcó que dentro de las observaciones más frecuentes se encuentra el uso indebido de las atribuciones, por ello, se capacitó a los delegados para que conozcan cuáles son sus atribuciones y competencia en casos de problemáticas vecinales, expedir y cobrar documentos, entre otros.Además, se les entregó un manual para que todo momento puedan revisar la legislación y no incurran en abusos de poder.Finalmente, recalcó que de los tres procesos, el de San Miguel Vindho ya quedó subsanado, mientras que Infonavit San Marcos y El Llano Segunda Sección aún están por concluir.