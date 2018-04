Quedaron iniciativas de Gloria Romero ´ en la congeladora´ del Congreso local

De las iniciativas de ley que propuso la diputada con licencia, Gloria Romero León, aún hay algunas que se mantienen en la congeladora y que no se resolverán hasta que exista voluntad de tener un gobierno con paridad en los poderes y participación ciudadana, señaló la propia legisladora.



En entrevista con AM Hidalgo, la también candidata a la diputación federal por el distrito 05 con cabecera en Tula, por parte de la coalición Por México al Frente, informó que con su candidatura deja algunas iniciativas pendientes, las cuales no se han resuelto por falta de voluntad, independientemente de que ella esté o no en la LXIII Legislatura de Hidalgo.



"Hay una resistencia por aprobar algunas iniciativas de ley que presenté, porque no les gusta que estemos impulsando esquema de participación ciudadana porque hablamos en el discurso de que qué bueno que participen pero en la práctica es otra cosa" dijo.



Este tipo de cosas no agrada al gobierno "porque no les gusta que los ciudadanos tomen decisiones en serio, como se vio en el tema del fiscal anticorrupción, en donde me opuse a que hubiera una elección amañada, o como con el auditor que la oposición logró que no fuera a modo. Hay pendientes que no se van a resolver porque yo esté en el Congreso sino hasta que haya voluntad de aprobar otro esquema de gobierno" puntualizó.



Recalcó que las iniciativas de participación ciudadana permitirán pasar de un gobierno vertical en el que el gobernador decide todo, a un verdadero equilibrio de poderes.



Dijo que a veces es frustrante pero nunca se va a quedar callada, siempre será de las personas que impulse iniciativas y ese trabajo la respalda para buscar una nueva diputación, afirmó.



Finalmente, recalcó que ese trabajo y el no quedarse callada la deja tranquila, porque sabe que llevó la voz de sus representados y la de los hidalguenses en general al Congreso local, y aquellos que le dieron la confianza con su voto lo saben.