Descartan injerencia de Ricardo Ortiz

El alcalde interino, Xavier Alcántara Torres aseguró que Ricardo Ortiz Gutiérrez no tendrá injerencia en la toma de decisiones de la administración pública durante su periodo de licencia para contender en el proceso electoral de este año, y aseguró que se dará continuidad a los trabajos de gobierno.Lo anterior, después de que en su última entrevista, Ortiz Gutiérrez indicara que se mantendría pendiente del trabajo de la administración, y, que incluso, podría hacer sugerencias como ciudadano desde su trinchera temporal.“No quisiera que se interpretara como injerencia en la administración, porque desde el momento mismo en que se separa, y por las razones por las que se separa, es obvio que debe de entenderse que desde donde él esté, pero no hay vínculo ni relación, porque además no es sano, debe de haber una separación”, enfatizó.Alcántara Torres puntualizó que habrá continuidad en proyectos gubernamentales, pues los miembros de la administración pública conocen el Plan de Gobierno, que tiene metas y objetivos específicos, los cuales deben acatarse con mayor intensidad, para cumplir con las expectativas ciudadanas.Alcántara Torres negó que el director de Mercados, Daniel León Morales, fuera el encargado de movilizar a comerciantes para que sacaran a empujones de Presidencia Municipal a miembros de la agrupación Cabildo Ciudadano, quienes el pasado lunes intentaron ingresar a sesión de Ayuntamiento.“Lo niego categóricamente, Daniel León no está detrás de nada y no se le permitiría estar detrás, porque él es un servidor público no un movilizador de nada (...) es una mera especulación, lo digo muy clarito, nadie de la administración estará al servicio de organizaciones sin que no sean las formalmente instituidas”, enfatizó.Asimismo, señaló que llevarán una relación institucional con esta agrupación de ciudadanos, que no se han caracterizado por ser civilizados, ya que según ellos velan por distintos intereses, pero en realidad no están articulados, ni los ve como una verdadera representación social.El Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, José Arrache Murguía, lamentó que Ricardo Ortiz, candidato a la alcaldía por el PAN, tuviera más urgencia en separarse del cargo, realizando cambios en su Gabinete y en el Cabildo en una sola Sesión de Ayuntamiento, que en dar atención a los intereses de los ciudadanos, durante dos años y medio.Indicó que la misma celeridad que le otorgan a asuntos políticos, es la que el Gobierno Municipal debería darles a temas de urgencia como la terminación de la obra pública y el combate a la inseguridad, que sigue en incremento en Irapuato.“Se va pero no se va, los cambios son para que nos quede claro que él seguirá mandando, pero ahora desde fuera y con la finalidad de hacer uso indebido de los recursos públicos para tratar de beneficiar su campaña, el PRI estará vigilante de cuidarle las manos a Ricardo y a sus compañeros de partido”, advirtió.Arrache Murguia, también lamentó que se prioricen los temas políticos cuando las estadísticas en seguridad siguen en incremento, recordando que marzo de este 2018 fue el mes más violento, registrándose 33 hechos violentos, entre ellos, 23 homicidios dolosos y 10 cadáveres encontrados en el municipio.“Lo vemos en las estadísticas, el Observatorio Ciudadano, “Irapuato ¿Cómo Vamos?”, informa del incremento del uso de arma de fuego durante el 2017, en el delito de homicidio doloso en Irapuato, que alcanzó el 90%, esos son los temas en los que deberían apresurarse a atender, no en irse a preparar la campaña”, enfatizó.