Faltan botes de basura en centro de Irapuato

La falta de botes de basura en algunos puntos del centro de la ciudad se han visto cada vez más notorios, de esto se ha percatado la gente que va caminando por las calles y buscan un bote cercano para depositar la basura y al no encontrar, muchos optan por dejar la basura al paso de la calle.Tal es el caso de la avenida guerrero hasta llegar a Revolución pues son muy pocos los botes de basura que se encuentran instalados en esta zona.Desde hace tiempo que se implementó el programa “Irapuato te quiero limpio” la ciudadanía ha pedido al municipio y al departamento de servicios públicos que se coloquen más botes de basura tanto para residuos orgánicos como inorgánicos.Hace días dentro de lo que fue la semana mayor, la gente que paseaba por las calles del centro histórico manifestaron que los botes que se encuentran colocados en la plaza Miguel Hidalgo ya estaban saturados y ya no había donde colocar la basura, es por ello que la ciudadanía solicita al municipio que se coloquen más botes de basura si se quiere tener unSe buscó al director de Servicios Públicos para que diera su respuesta a esta petición de los ciudadanos, sin embargo no fue posible localizarle.