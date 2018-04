Molesta tala de árboles para Viacrucis

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como parte de las actividades que se realizan dentro de la representación de la pasión y muerte de Cristo, en el momento de la aprehensión, los organizadores acostumbran, desde hace varios años, adornar las calles con cedros para escenificar ese pasaje de la historia.Para algunas personas esta actividad no es la adecuada al señalar que es una tala desmedida de árboles que únicamente se utilizan durante menos de veinticuatro horas para de forma posterior ser destinados a la basura.“Año con año cortan los fresnos para adornar las calles, pero desde mi punto de vista no tiene caso de que mutilen tantos árboles para un ratito, más bien deberían de considerar alternativas más amigables, además de plantar árboles”, comentó Guadalupe Ortega.Otro ciudadano explicó que en el artículo 17 del Reglamento de Protección Ambiental del municipio, establece que es una obligación de las autoridades, en este caso las dependencias de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología en su fracción segunda, de recibir y dar el tramite y curso legal administrativo a toda denuncia que la población le presente, dar a conocer el seguimiento y la respuesta en un plazo no mayor a quince días.Sobre el tema se preguntó al alcalde José Alberto Vargas Franco, quien explicó que desde hace varios años se tiene el acuerdo con los organizadores que en base a la cantidad de árboles que son talados para su uso en la representación, en el transcurso de las semanas posteriores se siembran arboles nuevos para reemplazar los dañados.