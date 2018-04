Vigilan tres policías letrero en la Zona Centro

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tres elementos de la Policía Municipal se turnan para vigilar que el letrero con la leyenda IRAPUATO, ubicado en la Zona Centro, junto a las fuentes danzarinas, no sea vandalizado.Luego de que se colocaran letras de lámina en el Centro Histórico de la ciudad para que visitantes pudieran tomarse una foto, se virlizó en redes sociales que la base de dichas letras estaba siendo utilizada como banca, impidiendo que puedan ser utilizadas para su objetivo.recorrió el Centro Histórico de la ciudad y comerciantes de la zona aseguraron que dicho letrero era utilizado no solo de banca sino que además menores jugaban en el letrero, lo que consideran es imprudente ya que podían dañar su estructura.“No fue hecho para jugar en él, para eso son los parques, ni para sentarse a comer, luego ahí dejan la basura, por eso ya hasta hay un policía, a veces dos, a veces tres, cuidándolo, ya en la tarde pues se van a descansar, pero si no lo vigilan en 15 días ya estaría todo feo”, dijoAdemás los policías en función explicaron que no solo cuidan el letrero, sino también parte de la Plazuela Miguel Hidalgo.“Aquí andamos los tres, pero uno tiene que estar específicamente en el letrero para evitar que los niños suban los pies, que lo vayan a rayar, que le dejen basura, porque pues es para que la gente se tome una foto, para que se vea bonito, es algo para lo irapuatenses”, señaló el elemento.Resaltó que inician su labor desde las 10 de la mañana y que pasadas las 7 de la tarde se retiran, sin embargo, la caseta de Policía ubicada afuera de la tienda departamental Famsa se mantiene pendiente.