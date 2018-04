La seguridad se construye

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Guanajuato pasa por una crisis severa de inseguridad. Si bien es cierto el país entero tiene complicaciones en esta materia, me preocupa que quienes vivimos con nuestras familias en este, nuestro Estado, vivamos estas situaciones tan lamentables.Durante el transcurso de la actual administración estatal hemos pasado de ser una entidad con indicadores por debajo de la media nacional a estar dentro de los primeros lugares en indicadores correspondientes a delitos de alto impacto, ocupando en algunos incluso, el primer lugar.Hoy los titulares de los portales noticiosos están cooptados por temas de seguridad. Tenemos manifestaciones de violencia que nunca imaginamos llegaríamos a tener. ¿Y nuestras autoridades?, resulta obvio que están rebasadas, no saben ni por donde. Su discurso tan hueco como lamentable de que los hechos que vivimos son aislados, o que son enfrentamientos entre grupos delictivos de otros Estados, o que el tema del crimen organizado es competencia de la Federación.Me resulta increíble la simpleza con la que nuestro Gobernador y sus responsables en las áreas de seguridad se han vuelto expertos en trasladar la responsabilidad, su responsabilidad. Y lo mismo pasa con las autoridades municipales. Nadie quiere asumir responsabilidades y entrarle al tema.Gozar de un estado de tranquilidad no es cosa de una varita mágica, se requiere de mucho trabajo en muchas áreas, por lo que ciertamente tampoco es un tema exclusivo de más policías o de comprar más armas. ¿De que sirve tener más policías o armas si no las ocupan, pues les han hecho creer que los Derechos Humanos están en su contra y a favor de los delincuentes? Eso por supuesto que no es cierto, pero me pregunto: ¿Por qué la Procuraduría de los Derechos Humanos no está ocupada en capacitar y certificar a las corporaciones de seguridad pública en protocolos de actuación? ¿Por qué no les dice con claridad a los policías que pueden usar la fuerza, incluso letal, si se cumplen algunas condiciones? Nuestros policías tienen miedo de muchas cosas que enfrentan, pero además tienen que lidiar con la incertidumbre, pues no saben que pueden hacer y a hasta donde pueden hacer. Imaginen si tendrán ganas de enfrentar a un delincuente, o incluso disparar su arma de cargo, si no saben si eso los llevará derechito a la cárcel.El camino es muy largo y complejo, pero la seguridad pública es un tema que pasa sobretodo en construir las mejores condiciones para que nuestra gente y básicamente nuestros jóvenes no crean que la droga es el camino, o que vale la pena ganar $50,000 pesos fácilmente distribuyendo droga o robando huachicol.Platicaba el otro día con un joven adicto que lleva 8 años limpio. Hoy ayuda a otros jóvenes que están en anexos o en el CERESO a que se esfuercen por dejar ese mundo. Créanme que me dejó muchísimas enseñanzas esa plática, pero dijo algo que me impactó: ¿Por qué si las drogas comienzan normalmente por tener familias disfuncionales y complicadas, por qué el gobierno no pone en las colonias microcentros de atención psicológica permanentes y gratuitos para fortalecer a las familias y además no perder a nuestros jóvenes? Además, que en ese mismo lugar se les brinden espacios de expresión artística, para que sirvan como elementos resilientes. ¿Cuánto costaría eso? Seguramente menos, mucho menos que los 2,700 millones de pesos que nos ha costado el proyecto escudo y que claramente no sirve. Además, una vez que finalice la actual administración estatal, si la siguiente no renueva el contrato, la empresa tomará sus camaritas y sus arcos y los casi 3,000 millones de pesos y se van de aquí.Existe una comunidad en Irapuato donde viven más de 1000 personas. Es una comunidad sin agua pues hace 6 años se quemó la bomba y como el gobierno nunca la cambió, el pozo se secó. Ahora perforar un nuevo pozo costaría más o menos 4 millones de pesos. La falta de agua ha propiciado que la comunidad no pueda sembrar más que de temporal y eso la verdad, provoca que sea una comunidad que se está muriendo poco a poco. ¿Pero saben qué? Esa comunidad apesta a gasolina y la autoridad lo sabe. ¿Por supuesto no justifico el huachicol, pero no sería más barato y más justo ponerles agua que tener que lidiar con este problema de robo de combustible?, ¿no merecemos inversiones inteligentes que propicien mejores condiciones en nuestra gente?Buscar los elementos que permitan acabar con la marginación social y propiciar el equilibrio dentro de la comunidad, además de ser un método más efectivo y barato para construir la seguridad, nos brinda al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr nuestro pleno desarrollo.El problema más grande es que las inversiones inteligentes no dejan en los bolsillos de los políticos y empresarios inescrupulosos cantidades fuertes de dinero, nuestro dinero.