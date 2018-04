Dan recomendaciones para prevenir enfermedades

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En esta época, las enfermedades gastrointestinales están presentes debido a los cambios de clima, por esta razón se deben adoptar mejores hábitos de higiene, comentó el médico Roberto Sánchez Martínez.Los niños pequeños son los más vulnerables a estas enfermedades, aunque cualquier persona está propensa, y aún más, si no tienen cuidado con los alimentos que ingieren.Sánchez Martínez recomendó lavar las frutas y verduras con agua y jabón, así como beber agua purificada o hervida y mantener los lácteos a temperatura adecuada para que no se echen a perder.De igual manera se deben freír o cocer muy bien los alimentos, sobre todo, carnes, pescados y mariscos. En caso de salir a comer fuera de casa, se deben cerciorar de que sea un lugar salubre, ya que el riesgo de infección aumenta en los espacios ambulantes.Otras prácticas de higiene que las personas deben tener presente son, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, esto ayudará a no contraer enfermedades gastrointestinales por bacterias.