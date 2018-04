Esperanza muere al final

2018-04-03 09:35:24 | Ma. REFUGIO CARBAJAL

Mauro Boselli. Foto: Especial.



A pesar de todo, aún hay esperanza para el Club León. La esperanza muere al último, y el equipo debe de aferrarse a ello en lo que resta del torneo.

Sin embargo, no quiero descartar que al equipo León le haga falta tener un buen análisis de todo lo que pasa; repito lo que siempre digo, el tema de las lesiones me parece increíble, y es algo que no se analiza de fondo. La directiva debe de revisar cada uno de los paréntesis que pueda tener este tema para darle orden a todo. Las lesiones se pueden deber al material humano, pero también a fallas médicas e incluso la incapacidad del cuerpo técnico de llevar las cosas bien. Y es que si fuera un jugador, quizá hay otro que lo pudiera reemplazar, pero ya que sean tantos los lesionados lo vuelve muy complicado.

Además de ello, la directiva debe centrarse en un análisis obligado sobre las condiciones del equipo en lo futbolístico. ¡Somos la peor defensa del torneo, y eso no es posible! Con 28 goles recibidos en casi 14 jornadas es prácticamente el promedio de dos goles por partido, y eso no está nada bien. La situación está muy difícil y la defensa obligadamente debe de estar ligada con el ataque, así que todos somos culpables.

Se necesita mano dura en el León ¡Son profesionales!



En un equipo todos juegan y todos deben estar al pie del cañón, y desde fuera, la directiva debe de revisar todos los ángulos del tema; habrá que checar si sirven las contrataciones de este torneo en el equipo o si no han servido. Esto se merece un estudio profundo, al igual que el promedio de goles y los resultados negativos que finalmente se han registrado en los últimos partidos, así como el momento y situaciones en las que nacen los goles en los partidos, ¿a qué se debe que los goles caigan en ciertos minutos de los partidos?

Y algo está totalmente demostrado: si nos tratan blandito, sirve para un carajo. Se tiene que hablar fuerte, porque eso obliga nuestro ‘modus vivendi’. Por ello, los jugadores se esforzarán y tendrán un mejor rendimiento, porque ya es para ellos, es para vivir de cierta manera. Pero se necesita mano dura, lo sé por experiencia propia. Se debe pensar que ¡Soy un profesional y se necesita responsabilidad, responsabilidad y responsabilidad!

Al final se tienen que conjuntar varias cosas para que sea posible la liguilla para el León; para empezar, los resultados del sexto, séptimo y octavo, le deben de beneficiar al León y a partir de ahí ver la forma. Ya pensaremos luego en ese análisis que propongo, porque ya al ‘cuarto para las doce’ no sirve de mucho… por ahora, hay que pensar que la esperanza muere al último.