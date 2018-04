Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de la pausa entramos de lleno con la información, comenzamos con Nafinsa.Durante la primera reunión del año del Consejo Consultivo de Nafinsa, que en Guanajuato representa Carlos Magdaleno del Mazo, se compartió que el año pasado se otorgaron apoyos por 16 mil 993 millones de pesos para el impulso de las Mipymes en el Estado.Fueron 16 mil 135 las empresas apoyadas, de las cuales, hay que resaltar que 79% de ellas fueron micro; 20% pequeñas; y solamente 1% medianas y grandes.Respecto a los sectores que pertenecen las Mipymes apoyadas, el 49% se concentra en comercio; industria 29%; y servicios el 27%.Uno de los programas que ha llamado la atención es el de Mujer Pyme que tuvo un monto de colocación mayor a 180 millones de pesos.En relación al sector cuero-calzado, se destinaron 304 millones de pesos en impulso a las empresas de dicho sector.Hablando de calzado, buscando que el impacto a industrias como el calzado con la puesta en marcha del CPTPP sea menor al que ya hemos compartido en este mismo espacio, y aprovechando la libertad que tienen los sectores productivos en México para realizar gestiones ante el Senado, es que existen tres peticiones que ya han comenzado a compartirse en reuniones con senadores y en los siguientes días se intensificarán.¿De qué tratan? la primera de las solicitudes que se está exponiendo es que se realice una consulta profunda a sectores como el calzado, textil-vestir, lácteos y cualquier otro que puede ser afectado por el tratado comercial.El segundo punto es que se negocien cartas paralelas, situación que permite el acuerdo del también conocido como TPP.Es decir, que se realicen acuerdos bilaterales entre México y Vietnam, Vietnam y Malasia, los cuales permitan un menor daño para los sectores; que el proceso de desgravación sea más ordenado; que se puedan evitar riesgos de triangulación y riesgos de subvaluación en las aduanas.La tercera es hacer un dictamen al Senado para que se haga una mesa de trabajo que pueda implementar políticas por medio de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incentiven la productividad de estos sectores.Atentos empresarios relacionados a las agencias de autos en Guanajuato con la siguiente información, al cierre del primer bimestre del año en curso la media nacional registraba 6 mil 512 vehículos vendidos por estado de un total nacional de 218 mil 629, ocupando Guanajuato el sexto lugar con 9 mil 6 unidades, es decir, 4.1% del total nacional.Representando un 38.29% arriba de la media nacional con 2 mil 494 vehículos más, cifra que sin embargo es 7.6% menor que el mismo periodo del 2017, cuando se vendieron en Guanajuato 9 mil 757 unidades, todo esto de acuerdo al reporte de la AMDA que en México preside Arturo López Garza y en la delegación Guanajuato, Arturo González Palomino.León, con 3 mil 578 (39.72%) ventas; Celaya con 1 mil 199 (13.31%) operaciones realizadas; e Irapuato con 1,066 (11.83%), son los municipios que mayor movimiento tuvieron entre enero y febrero de este año.La AMDA Guanajuato con cifras de Urban Science, reporta que el total de vehículos vendidos en México durante el acumulado a febrero pasado fue de 218 mil 629, mostrando un decrecimiento del -9.37% con respecto a las ventas del mismo periodo del 2017.De los 218 mil 629 vehículos vendidos en los primeros dos meses, los más vendidos fueron subcompactos con 71 mil 179; los camiones ligeros (usos múltiples) con 55 mil 802; automóviles compactos con 49 mil 044; los camiones presentaron 28 mil operaciones de venta; y 13 mil 006 autos de lujo apenas el 5.94% fueron vendidos; en los deportivos no alcanzó ni el 1%.Nissan, Volkswagen y General Motors son las firmas campeonas en ventas en México.La siguiente noticia esperamos que no solamente logre funcionar completamente, sino que además pueda ser replicada por otras tiendas de autoservicio o departamentales.The Home Depot, que en México preside Ricardo Saldivar Escajadillo, tiene entre sus iniciativas una relacionada a fortalecer prácticas de inclusión y mejorar la accesibilidad para clientes, asociados y proveedores en sus 122 tiendas instaladas en México.El programa está diseñado para llevarse a cabo en los próximos 5 años y realizar acciones como instalación de anuncios de áreas en braille, guías podo táctiles, módulo de servicio al cliente y mapa principal de la tienda, por mencionarle algunas.En México ya existen un par de sucursales que tienen este valor agregado y se trata de las de Aguascalientes y Morelos, inauguradas recientemente.El reto que se han puesto en The Home Depot es que anualmente 20 tiendas más cumplan con las adecuaciones necesarias.La idea será complementada con una campaña de publicidad interna y externa de concientización.Para concluir, le comparto que hoy en Coparmex Zona Metropolitana de León, al frente de Jorge Ramírez, se presentará #ManifiestoMXSe trata de una idea que buscará ser el canal por el cual los empresarios hagan un llamado a los partidos, candidatos y autoridades para que se comprometan con las demandas ciudadanas expuestas en dicho Manifiesto México.