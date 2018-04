Por sorpresa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cambio de mando en la XVI Zona militar sorprendió a todos, incluido al general Juan Manuel Díaz Organitos y a su relevo, el general de brigada, Bernardo Ramírez García.Trascendió que la decisión tiene tinte político, como para que el Estado deje de excusarse en la llegada de la Policía Militar para no responder por el trabajo que deben hacer para garantizar la seguridad en Guanajuato.La decisión se tomó el fin de semana, no es casualidad que sea justo cuando arrancan las campañas electorales. Tan es así que el general Díaz Organitos aún espera que le digan cuál será su próxima misión.Vaya encrucijada en la que se encuentra la Procuraduría de Justicia de Guanajuato por las contradicciones que existen sobre la identidad de los presuntos autores materiales de la masacre en Purísima del Rincón.Ayer la PGJE dio a conocer que Isaías, mejor conocido como “El Chayas”, fue vinculado a proceso señalado como uno de los integrantes de una célula criminal que ha cometido varios homicidios en los pueblos del Rincón.La relevancia en este caso es mucha y las dudas crecen al conocer los testimonios de amigos y familiares de El Chayas, quien por cierto no fue detenido a través de un mega operativo o con ayuda de Escudo, Isaías se presentó sin abogado en las oficinas de la Procuraduría cuando se dio cuenta de que su foto aparecía entre las de los más buscados por las autoridades estatales.Pero eso no es todo, suena increíble que mientras la Procuraduría lo tenía identificado y lo buscaba por cielo mar y tierra, Isaías despachaba en su local de mariscos a escasas dos cuadras de las oficinas de la Policía Ministerial en Purísima.Mas de un purisimense vio alguna vez a ministeriales comiendo en el local donde despachaba El Chayas, por eso es que resulta difícil creer que de un día para otro se convirtiera en uno de los más buscados, escondido no estaba, al menos en el último año.La Procuraduría de Justicia a cargo de Carlos Zamarripa tiene tres meses para aportar las pruebas suficientes contra el detenido, de lo contrario muchas explicaciones se tendrán que dar para evitar que se pierda la credibilidad en esta institución.Los que aún no pueden arreglar sus problemas internos derivados de la elección de sus candidatos son los del PRI de Guanajuato, ayer el que salió para pedir explicaciones a su partido fue el alcalde de la capital Edgar Castro Cerrillo.El Alcalde capitalino dio a conocer que presentó dos recursos, uno ante la dirigencia estatal de su partido que encabeza Santiago García, y otro ante la Comisión de Justicia Partidaria para que le expliquen los argumentos a través de los cuales se decidió que él no fuera por la reelección.Asegura que no se trata de un tema de género sino de que la dirigencia de su partido explique por qué no se le garantizaron sus derechos políticos para buscar la reelección consecutiva, pues afirma que él nunca se fue por la libre y su decisión de buscar la reelección estuvo avalada por su partido desde que presentó su carta de intención ante el IEEG.Edgar Castro no se quedará con los brazos cruzados, su primer paso fue presentar este recurso ante el PRI estatal la semana pasada pero aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias y si es necesario recurrirá al Tribunal Electoral del Estado o incluso de la Federación. Espere noticias.Aunque la mayoría de los políticos andan ocupados en las campañas, ojalá que los diputados locales se den tiempo y aprueben varias iniciativas urgentes, entre ellas la que se propuso a finales de febrero y que contempla un seguro de vida y otro por discapacidad total o temporal para policías municipales y estatales.Esta reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato fue propuesta por el PAN, está en trámite en la comisión de Seguridad Pública, ahora solo falta que se llegue su turno para que lo apruebe el pleno.Tras el asesinato de dos policías estatales el fin de semana, ayer elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública manifestaron su preocupación con un paro temporal, los diputados darían buena señal si agilizaran los procesos para aprobar cuanto antes esta iniciativa que beneficia a los policías del estado.Tras la renuncia de Anabel Pulido López a la dirección general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses para sumarse al equipo de campaña del candidato del PAN Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, el gobernador Miguel Márquez Márquez anunció ayer la llegada de Bárbara Díaz Robledo.Díaz Robledo es licenciada en Relaciones Industriales y ya colabora en el IMUG como directora de Políticas Públicas y encargada de la coordinación de recursos federales.