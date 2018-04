Reinvenciones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El aburrimiento es inevitable. El estiaje lo agrava. No se mueve una hoja, la luminosidad arrincona y la luna enorme despierta los instintos noctámbulos. Pero el aburrimiento también proviene de la repetida trama electoral: el voto en julio cambiará el rumbo de nuestra historia, estamos ante el parto de un nuevo México, dicen. ¿De verdad?Qué hubieran pensado mis abuelos paternos a los que no conocí. Uno de ellos migrante pobre español, ella hija de un comerciante local, avecinados en Tuxpan, Veracruz, que era entonces un villorrio. No lo hubieran creído. Porfirio Díaz comenzó el “trabajito” en la ciudad de México, más de dos millones de kilómetros cuadrados, una orografía endemoniada y mucha población rural y muy dispersa, eran el reto. De la industria privada -Mexican Light and Power Company entre otras- pasamos con López Mateos a la empresa estatal: CFE. El anuncio solemne de cada 1º. de septiembre “hemos logrado incorporar a... millones al servicio” se convirtió en rutina. Con todo y las tormentas financieras el porcentaje se incrementó cada año.Las zonas urbanas fueron menos complejas, pero las rurales y aisladas, toda una pesadilla. Las fotografías de las inauguraciones eran una referencia remota. “Necaxa”, “Falcón”, “Infiernillo”, “Malpaso”, “Chicoasén”, “Zimapán”, “El Cajón”, millones de kilómetros de cableado, miles de trabajadores, ingenieros magníficos, un esfuerzo nacional de poco más de un siglo. La unificación de frecuencia de hace 40 años fue destejer una madeja. De pronto allí, en página interior, está el anuncio: cobertura total, electricidad para todos los mexicanos para el 2020. Pero eso no merece atención, estamos demasiado ocupados en reinventar México, en palabras.Mapimí, La Michilía, Montes Azules, El Cielo, Sian Ka’an, Sierra de Manatlán, Calakmul, El Pinacate y el Gran Desierto de Altar, El Triunfo, El Vizcaíno, Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Islas del Golfo de California y del Mar de Cortés, cuarenta años de trabajo para lograr estas Reservas de la Biósfera. Por un lado, el reconocimiento de la ley mexicana que ha ido evolucionando, por el otro el reconocimiento internacional. Larguísimas batallas burocráticas y diplomáticas. Una docena más de zonas está a la espera del reconocimiento de UNESCO. México es ya uno de los 7 países con más sitios declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Llegan excelentes noticias, también de página interior: dos maravillas, el Mar de Cortés y las Islas Revillagigedo, reconocidas por UNESCO como Patrimonio Mundial Natural. Ya son 34, somos el sexto país en la materia. De nuestro territorio el 17% y 10% de los mares ya están en esa categoría. Alguien, muchos hicieron su trabajo. Y siguen los hechos.Inversión: 3,800 mdd. Primeros proyectos en la década de los noventa. Su origen data de 1902. En 2017 movió 28 millones de toneladas rebasando de nuevo su máximo teórico. En el verano del 2018, dentro de 100 días, después de un cuarto de siglo de construcción, -140 mil puestos de trabajo entre indirectos y directos- recibirá su primer mega-carguero, más de 300 metros de longitud. Con la nueva terminal de Bahía de Vergara, podrá recibir hasta 95 millones de toneladas, tres veces más de su asombroso record. Allí está ya el rompeolas más grande de América Latina, 4.2 kilómetros de longitud, capaz de resistir monstruos de casi 7 metros de altura. Un nuevo puerto de Veracruz con oxígeno para varias décadas, oxigeno también para el comercio y la industria. Alguien, muchos, varias administraciones, hicieron su trabajo.De sección financiera cuando más. Obama lo vio muy claro como un mecanismo de equilibrio frente a China. A Trump no le gustó.Seguimos adelante y el 8 de marzo se firmó. Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. No está mal el “grupito” que podría crecer y mucho. Con todo y la salida de la primera potencia, el nuevo acuerdo comercial representa 14% del PIB Mundial y 15% del comercio global. Hay pendientes: propiedad intelectual e industrial, entre otros. Pero es un gran paso, México lleva cuatro décadas de apertura sistemática.De cero a alrededor de 200,000 mdd. en cinco años. Sin reclamos de los gigantes involucrados. Difícil imaginar el impacto económico y social de la cifra. Ronda 3.1, 16 áreas adjudicadas de 35; PEMEX el gran ganador compitiendo junto a BP, o ENI, oTotal. Inimaginable hace una década. Ya es una realidad. Otra buena nueva, zona extraordinaria, de riqueza y gran potencial que estaba dormida. Administraciones iban y venían, nadie la terminaba. La promesa es lograrlo en 18 meses: Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco unidos por autopista, por fin.Mientras la reinvención verbal de México nos ahoga, en los hechos muchos lo reinventan a diario. Y sin embargo se mueve.