Da Gobierno a constructora negocio a 30 años

“Es totalmente privada (la inversión) y lo daremos a conocer en su momento de manera muy puntual. Ahorita nos hemos reservado por el tema de compra de tierras que están haciendo los propios privados”, señaló.





“Es un peaje, es muy por debajo del costo de la autopista Guanajuato-Silao en costo kilómetro es un peaje que se analiza con base en la corridas financieras, no está por encima de los peajes que estamos manejando en Guanajuato- Silao la carretera Guanajuato”, garantizó el secretario.



“La licitación se hizo en apego a la legalidad, no fue una concesión que no esté prevista en la ley y el otro es que un riesgo que está corriendo el privado y no el estado, no está aplicando recursos para la construcción, operación y mantenimiento del libramiento de Silao”, subrayó.



“La ley lo permite, es una inversión totalmente privada, el estado no invierte un solo centavo”, afirmó ayer el gobernador Miguel Márquez Márquez, consultado al respectoLa obra que se adjudicó de manera directa consistirá en la construcción de dos tramos viales que permitirán conectar la carretera federal 45 con el Eje Metropolitano y a su vez, el Eje Metropolitano con la carretera de cuota León-Silao.Una vez terminada la obra la empresa subsidiaria México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V. tendrá la concesión por 30 años para cobrar peaje en los dos tramos construidos, que juntos dan una longitud de 17.4 kilómetros.Se estima que el aforo en uno de los tramos podría superar los 10 mil vehículos diarios y en otro sería de entre 3 mil 500 y 4 mil vehículos, informó el secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda.Esto significa más del doble de lo que invertirá en la construcción y mantenimiento de esta vialidad, pues se contempla que será de alrededor de 2 mil millones de pesos, aseguró también el funcionarios estatal.Sostuvo que el proyecto resultó viable para el estado porque no implica ninguna inversión de la administración estatal, pues la empresa asumirá los costos del proyecto, adecuaciones, supervisión, derecho de vía, la construcción y operación del libramiento.Durán Miranda aseguró que a lo largo de las administración de Miguel Márquez Márquez no se había entregado ninguna adjudicación de este tipo y que es la primera que se entrega a Grupo México., Arturo Durán Miranda, explicó que el título de concesión que se otorgó a la empresa se hizo en apego a la legalidad y de acuerdo con norma establecidas en la Ley de Concesiones para el Estado, en los artículos 11 y 17, esto fue a solicitud de la empresa.“Les quiero manifestar que este procedimiento está marcado en la Ley de Concesiones donde faculta al estado en el artículo 11 de la propia ley y en el artículo 17 de la propia Ley de Concesiones dos modalidades de contratación y adjudicación de un procedimiento que es a través de una licitación pública o de una licitación pública o de un adjudicación directa, no hay otro camino de concesiones y esta concesión se da a solicitud del interesado”, detalló.Afirmó que la obra del Libramiento de Silao está en el Plan de Desarrollo Municipal, que no es un proyecto sacado de la manga y que se siguieron todos los procedimiento establecidos en la ley.