'Me parece exagerada la condena' a ex sacerdote: Ricardo Sheffield

"Yo no conozco a detalle el expediente, porque aparte soy abogado y para hablar del tema habría que conocer a detalle el expediente, pero en general me parece exagerada la condena". afirmó.





"Yo quisiera haber condenado así a muchos secuestradores que no han recibido una pena que no han recibido una pena de esa magnitud, y que el secuestro me parece socialmente un delito muy grave, muy delicado que mereciera escarmientos similares". agregó.

"Eso no implica que no debe ser castigado, si cometió un delito que se le castigue, sólamente comento de la cantidad de años a los que fue castigado." concluyó el candidato.

Durante entrevista exclusiva con am, el candidato a la gubernatura del estado de Guanajuato, Ricardo Sheffield fue cuestionado sobre su punto de vista en torno al tema del ex Vocero de Arquidiócesis, Jorge Raúl Villegas Chávez. El ex sacerdote quien es acusado de violación calificada, abusos eróticos, corrupción de menores y hostigamiento sexual.En el minuto 41 de la entrevista, el candidato fue cuestionado por el público que veía la transmisión en vivo, a lo que respondió las preguntas.Afirmando que a pesar de no estar 'empapado' del tema, consideraba que la condena que le había sido interpuesta era exagerada, e incluso afirmó que a secuestradores a quienes intentó meter a la cárcel en su ejercicio como abogado no pudo darles tal castigo.Villegas Chávez fue detenido, en febrero del 2017 por agentes ministeriales, luego de que los padres de una de las estudiantes de 14 años denunciaron penalmente al ex sacerdote de los abusos cuando se desempeñaba como guía espiritual y psicólogo del colegio privado ubicado en colonia La Moderna en Irapuato.Un año después, apenas el pasado 13 de febrero iniciaron los juicios de aportaciones de pruebas ante el juez de oralidad de Irapuato, en donde se presentaron 20 testigos presenciales y de acompañamiento, tanto de las dos víctimas como del acusado.El ex sacerdote es acusado de violación calificada, abusos eróticos, corrupción de menores y hostigamiento sexual.Dijo que hay todos los elementos para que se sentencie al acusado por 120 años de prisión en agravio de las dos menores estudiantes del colegio Atenas. Pero tendrán que ajustarla a la pena máxima en la entidad que es de 60 años de prisión.