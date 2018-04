Pide Miguel Ángel Chico salida de titulares

“Tiene que haber un cambio en la estrategia, un nuevo modelo policial, hemos hablado del mando único que se ha ido cambiando paulatinamente en Guanajuato, pero lo que más va a ayudar no es esta política de Acción Nacional, tiene que venir la alternancia y por ello esta 'Juntos haremos historia'”, dijo.



El candidato a la diputación federal por el distrito 15, el ex priístaquien ahora trabaja en las filas de Morena dijo que es necesario el cambio de titulares que trabajan en materia de Seguridad del Estado como el Secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca y el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa.De igual manera opinó que es necesario realizar un cambio en el modelo policial.El aspirante dijo que no considera que las leyes estén mal sino que más bien encuentra incorrectas las estrategias de prevención del delito y combate a la delincuencia.Buscan evitar que partidos políticos utilicen presupuesto de programas sociales para campaña.Vigilando e invitado a congresistas a que vengan a observar las elecciones en Irapuato, es como Miguel Ángel opinó se reducirá y evitara que otros partidos desvían recursos.Por último ante la deserción de militancia en el PRI dijo que lamenta que el partido no se manejen bien, sin embargo para él, ese tema ya es historia.