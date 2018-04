Protestan policías estatales por vehículos y equipo caduco

“Son horarios inhumanos, es un paro porque ya no hay una válvula de escape para esta situación.

“Ya son tres ataques, mínimo uno de salvo pero luego no sabemos qué pase después, tenemos familias y esto se está volviendo común”, expresó un elemento activo.“Yo he hablado con los elementos y no tengo conocimiento de lo que se afirma… habló a nivel institucional no hay ningún comentario de ese tipo”, indicó.En Guanajuato, alrededor de 30 agentes protestaron a las 7 de la mañana y denunciaron falta de equipo adecuado para realizar su trabajo.Este grupo representa a cerca de 200 elementos, exigen mejores condiciones laborales, un adecuado equipo de trabajo y mejores vehículos.Agregó que“Vehículos así lo que propician es un estado de inseguridad”.El elemento que habló a nombre de los elementos indicó que salió a laboral en solidaridad con sus compañeros, quienes no han salido a descansar en dos o tres días a la semana.“Tenemos una pickups modelo 2008 y 2010, tenemos chalecos que están a punto de caducar, aunque su vida útil se reduce por las condiciones de agua y trabajo”, comentó.El uniformado señaló que se maneja una plantilla de 200 elementos, quienes en su mayoría están inconformes con el horario, las malas condiciones de los uniformes y con las pésimas condiciones de las camionetas.En Salamanca unos 10 elementos en las instalaciones del Complejo de Seguridad el C4 también mostraron su inconformidad por las condiciones de trabajo.Dos de los mandos estatales de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Juan José Solórzano, titular de la división de la policía procesal y Miguel Torres, Comisario General de Fuerzas del Estado, acudieron para sostener un dialogo en torno al tema