Sorprende 'relevo exprés' de mandos militares

De un día para otro, el general de brigada, se enteró que sería el nuevo comandante de la XVI zona militar en Guanajuato, en sustitución del quien la encabezaba,Así lo reconoció él mismo ayer después de su toma de protesta. “Como pueden ver acabo de recibir esta zona", dijo, "ayer (domingo) estaba en la pacífica Ciudad Juárez Chihuahua”, ironizó.Al ser cuestionado respecto al cambio se limitó a decir que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la facultad de mover a su personal de acuerdo a las necesidades que se presenten“Lo único que va a pasar es que se va a actualizar un poquito y tengan la seguridad de que se va a estrechar la coordinación", aseguró.Dijo que no se puede garantizar que terminarán con delitos como el robo de combustible, pero sí trabajarán en ello.“Lo que le puedo decir es que vamos a hacer todos los operativos posibles con tal de reducir esos índices, pero nadie puede garantizar eso”, sostuvo.“Hay que hacer un análisis minucioso de qué grupos fueron los que hicieron estos ataques, contra quien y por qué los hicieron. Una vez teniendo todos los elementos puedo responder bien”.A dos meses de inicio de operaciones, el General Brigadier, Carlos López Charis tomó protesta como nuevo Comandante de la 12a Brigada de Policía Militar en Irapuato, como relevo del General José Luis Chiñas Silva.El General de División Diplomado de Estado Mayor, Javier Cruz Rivas, comandante de la XII Región Militar, fue el encargado de tomar la protesta, pidiéndole que se comprometiera a trabajar en favor de los guanajuatenses.López Charis tiene 43 años de servicio en el Ejército Mexicano, y se ha desempeñado como Comandante de la séptima compañía de cuerpo de cadetes del Heroico Colegio Militar, Comandante de la Compañía de Plana Mayor y Servicios en el 1er Batallón del Parque de Ingenieros y Jefe de la sección de instrucción, información y operaciones del mismo batallón.Asimismo, fue Comandante de la Compañía del Cuartel General de la 2da Brigada de Policía Militar, Jefe de la sección segunda en la XXIV Zona Militar, Comandante del Séptimo Batallón de Policía Militar y Ayudante general en el Hospital Central Militar, entre otros.Los motivos del cambio de mandos no fueron revelados.El cambió también sorprendió a algunas autoridades estatales y municipales que se pornunciaron por trabajar en coordinación con el Ejército.“Es trabajar de manera coordinada, reforzar la estrategia. En el grupo de coordinación hay ánimo de todos los que lo integramos por la paz y la tranquilidad de los guanajuatenses”, comentó.“No nada más es el trabajo de los estados, es de los municipios también, hoy nos anuncian el cambio de mandos por el General Carlos López y estaremos en contacto con ellos, para seguir trabajando y fortalecer las condiciones de seguridad en el estado”, enfatizó.Dijo que no habrá peticiones especiales a los nuevos mandos, y que esperarán la reunión del Grupo de Coordinación Guanajuato, donde se tratarán diferentes temáticas.